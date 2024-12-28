Степановського звільнено з посади головного тренера збірної України з баскетболу

Федерація баскетболу України припинила співпрацю з головним тренером національної команди Віталієм Степановським.

Про це повідомляє пресслужба організації.

28 грудня зібрався виконком ФБУ на якому і було прийнято рішення про завершення співпраці зі Степановським.

Зазначається, що головною причиною відходу фахівця стали незадовільні результати чоловічої збірної України у кваліфікації до Євробаскету-2025, де команда посідає останнє місце з 4 поразками у 4 поєдинках.

Під керівництвом Степановського збірна України зіграла вісім офіційних матчів, в яких здобула вісім перемог.

Ім’я нового головного тренера національної команди буде оголошено невдовзі.

Нагадаємо, раніше український спеціаліст залишив естонський клуб Парну.