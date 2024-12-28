Степановського звільнено з посади головного тренера збірної України з баскетболу
Віталій Степановський
FBU
Федерація баскетболу України припинила співпрацю з головним тренером національної команди Віталієм Степановським.
Про це повідомляє пресслужба організації.
28 грудня зібрався виконком ФБУ на якому і було прийнято рішення про завершення співпраці зі Степановським.
Зазначається, що головною причиною відходу фахівця стали незадовільні результати чоловічої збірної України у кваліфікації до Євробаскету-2025, де команда посідає останнє місце з 4 поразками у 4 поєдинках.
Під керівництвом Степановського збірна України зіграла вісім офіційних матчів, в яких здобула вісім перемог.
Ім’я нового головного тренера національної команди буде оголошено невдовзі.
Нагадаємо, раніше український спеціаліст залишив естонський клуб Парну.