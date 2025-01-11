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Брати по трипл-даблам: Йокич та Вестбрук стали авторами історичного досягнення

Олексій Погорелов — 11 січня 2025, 14:21
Брати по трипл-даблам: Йокич та Вестбрук стали авторами історичного досягнення
Расселл Вестбрук та Нікола Йокич

Гравці Денвера Нікола Йокич та Расселл Вестбрук стали першим дуетом в історії НБА, який оформив трипл-дабли в одній грі двічі за сезон.

Про це повідомляє сайт НБА.

Ця історична подія відбулася у матчі проти Брукліна (124:105) минулої ночі.

Йокич набрав 35 очок, 12 підбирань та 15 передач, а на рахунку Вестбрука 25 очок, 11 підбирань та 10 очок.

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Попередніі трипл-дабли центровий та розігруючий набрали 31 грудня у зустрічі з Ютою Святослава Михайлюка (132:121).

Вони також стали першим дуетом, який зібрав трипл-дабли на 25 очках в одній грі.

"Вау. Божевілля якесь. Ми стали свідками історії, друзі", – заявив після матчу тренер Наггетс Майкл Мелоун.

Денвер посідає четверте місце в таблиці Західної конференції. Наггетс виграли 22 поєдинки з 37.

Раніше стало відомо, що НБА була змушена перенести два матчі за участі команд з Лос-Анджелеса через пожежу.

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