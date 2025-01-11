Брати по трипл-даблам: Йокич та Вестбрук стали авторами історичного досягнення

Гравці Денвера Нікола Йокич та Расселл Вестбрук стали першим дуетом в історії НБА, який оформив трипл-дабли в одній грі двічі за сезон.

Про це повідомляє сайт НБА.

Ця історична подія відбулася у матчі проти Брукліна (124:105) минулої ночі.

Йокич набрав 35 очок, 12 підбирань та 15 передач, а на рахунку Вестбрука 25 очок, 11 підбирань та 10 очок.

Читайте також : Пожежна катастрофа в Лос-Анджелесі спалила будинки тренерів Лейкерс та Голден Стейт

Попередніі трипл-дабли центровий та розігруючий набрали 31 грудня у зустрічі з Ютою Святослава Михайлюка (132:121).

Вони також стали першим дуетом, який зібрав трипл-дабли на 25 очках в одній грі.

"Вау. Божевілля якесь. Ми стали свідками історії, друзі", – заявив після матчу тренер Наггетс Майкл Мелоун.

"You're watching history."



- Coach Malone on Jokić and Westbrook's historic feat 👏 https://t.co/fquATyEp4U pic.twitter.com/OoIhph5cU0 — NBA (@NBA) January 11, 2025

Денвер посідає четверте місце в таблиці Західної конференції. Наггетс виграли 22 поєдинки з 37.

Раніше стало відомо, що НБА була змушена перенести два матчі за участі команд з Лос-Анджелеса через пожежу.