Брати по трипл-даблам: Йокич та Вестбрук стали авторами історичного досягнення
Расселл Вестбрук та Нікола Йокич
Гравці Денвера Нікола Йокич та Расселл Вестбрук стали першим дуетом в історії НБА, який оформив трипл-дабли в одній грі двічі за сезон.
Про це повідомляє сайт НБА.
Ця історична подія відбулася у матчі проти Брукліна (124:105) минулої ночі.
Йокич набрав 35 очок, 12 підбирань та 15 передач, а на рахунку Вестбрука 25 очок, 11 підбирань та 10 очок.
Попередніі трипл-дабли центровий та розігруючий набрали 31 грудня у зустрічі з Ютою Святослава Михайлюка (132:121).
Вони також стали першим дуетом, який зібрав трипл-дабли на 25 очках в одній грі.
"Вау. Божевілля якесь. Ми стали свідками історії, друзі", – заявив після матчу тренер Наггетс Майкл Мелоун.
Денвер посідає четверте місце в таблиці Західної конференції. Наггетс виграли 22 поєдинки з 37.
Раніше стало відомо, що НБА була змушена перенести два матчі за участі команд з Лос-Анджелеса через пожежу.