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Сакраменто без Леня обіграв Бостон, Орландо поступився Мілуокі у матчі НБА

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 08:14
Сакраменто без Леня обіграв Бостон, Орландо поступився Мілуокі у матчі НБА
НБА

У ніч з 10 на 11 січня відбулась низка матчів НБА.

Так, Сакраменто без Олексія Леня здолав Бостон. Український центровий провів весь матч на лаві для запасних.

У ще одному поєдинку Нью-Орлеан несподівано переграв Філадельфію в гостьовому матчі.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
11 січня

Індіана – Голдес Стейт 108:96 (27:24, 23:21, 30:25, 28:26)

Орландо – Мілуокі 106:109 (31:29, 20:21, 30:28, 25:31)

Філадельфія – Нью-Орлеан 115:123 (24:28, 23:25, 31:34, 37:36)

Бостон – Сакраменто 97:114 (27:34, 28:19, 21:23, 21:38)

Нью-Йорк – Оклахома 101:126 (17:31, 26:39, 31:32, 27:24)

Чикаго – Вашингтон 138:105 (36:26, 32:32, 41:24, 29:23)

Денвер – Бруклін 124:105 (32:36, 33:23, 29:20, 30:26)

Зазначимо, що ввечері відбудеться ще один матч ігрового дня, в якому зустрінуться Атланта та Х'юстон.

Раніше повідомлялось, що тренери двох клубів НБА втратили свої домівки через лісові пожежі.

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