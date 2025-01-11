НБА перенесла два матчі через лісові пожежі в Лос-Анджелесі

Національна баскетбольна асоціація перенесла два матчі через лісові пожежі у Лос-Анджелесі. Поєдинки мали відбутись в ніч з 11 на 12 січня.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Так, на невизначений термін перенесено зустрічі Шарлотт – Кліпперс та Сан-Антоніо Сперс – Лос-Анджелес Лейкерс.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/5cIz1BUFt7 — NBA Communications (@NBAPR) January 11, 2025

Зазначимо, що раніше тренер Лейкерс Джей Джей Редік повідомив, що був змушений вивезти свою сім'ю з міста.

Окрім того, через стихію свій дім втратив екснападник лондонського Арсенала.