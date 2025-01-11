НБА перенесла два матчі через лісові пожежі в Лос-Анджелесі
Леброн Джеймс
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Національна баскетбольна асоціація перенесла два матчі через лісові пожежі у Лос-Анджелесі. Поєдинки мали відбутись в ніч з 11 на 12 січня.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
Так, на невизначений термін перенесено зустрічі Шарлотт – Кліпперс та Сан-Антоніо Сперс – Лос-Анджелес Лейкерс.
Зазначимо, що раніше тренер Лейкерс Джей Джей Редік повідомив, що був змушений вивезти свою сім'ю з міста.
Окрім того, через стихію свій дім втратив екснападник лондонського Арсенала.