Пожежна катастрофа в Лос-Анджелесі спалила будинки тренерів Лейкерс та Голден Стейт

Головний тренер Голден Стейт Стів Керр та його колега з Лейкерс Джей Джей Редік стали жертвами пожежі у Лос-Анджелесі.

Про цю трагедію фахівців повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Редік втратив свій дім, який повністю згорів. Нещодавно 40-річний тренер розповідав, що його сім'я була змушена евакуюватися через потенційну загрозу.

Щодо Керра, то в Лос-Анджелесі згорів його дім, в якому він жив у дитинстві. У цьому домі мешкала 90-річна мама багаторазового чемпіона НБА. На щастя, вона, як і сім'я Редіка, завчасно евакуювалася та не постраждала. Цей дім сім'я Керра придбала у 1969 році.

"Це моє рідне місто. І всі мої друзі, які звідти родом, майже всі вони втратили свої будинки, свої сімейні будинки, будинки дитинства, вся наша середня школа зникла. Місто виглядає так, ніби його просто повністю стерли з лиця землі. Це сюрреалістично і спустошливо, але, на щастя, більшість, майже всі врятувалися", – сказав Керр перед матчем з Детройтом.

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Нагадаємо, що через пожежу в Лос-Анджелесі був перенесений матч між Лейкерс та Шарлот.

Перенесення ігор відбулося і у випадку з іншими командами "Міста ангелів" в інших видах спорту.