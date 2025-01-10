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Пожежна катастрофа в Лос-Анджелесі спалила будинки тренерів Лейкерс та Голден Стейт

Олексій Погорелов — 10 січня 2025, 22:59
Пожежна катастрофа в Лос-Анджелесі спалила будинки тренерів Лейкерс та Голден Стейт
Стів Керр
CBS Sports

Головний тренер Голден Стейт Стів Керр та його колега з Лейкерс Джей Джей Редік стали жертвами пожежі у Лос-Анджелесі.

Про цю трагедію фахівців повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Редік втратив свій дім, який повністю згорів. Нещодавно 40-річний тренер розповідав, що його сім'я була змушена евакуюватися через потенційну загрозу.

Щодо Керра, то в Лос-Анджелесі згорів його дім, в якому він жив у дитинстві. У цьому домі мешкала 90-річна мама багаторазового чемпіона НБА. На щастя, вона, як і сім'я Редіка, завчасно евакуювалася та не постраждала. Цей дім сім'я Керра придбала у 1969 році.

"Це моє рідне місто. І всі мої друзі, які звідти родом, майже всі вони втратили свої будинки, свої сімейні будинки, будинки дитинства, вся наша середня школа зникла.

Місто виглядає так, ніби його просто повністю стерли з лиця землі. Це сюрреалістично і спустошливо, але, на щастя, більшість, майже всі врятувалися", – сказав Керр перед матчем з Детройтом.

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Нагадаємо, що через пожежу в Лос-Анджелесі був перенесений матч між Лейкерс та Шарлот.

Перенесення ігор відбулося і у випадку з іншими командами "Міста ангелів" в інших видах спорту.

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Стів Керр

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