Плеханов: Ми добре попрацювали, але я не до кінця задоволений результатами матчів Запоріжжя

Головний тренер БК Запоріжжя Валерій Плеханов прокоментував результати матчів своєї команди у дніпровському баблі, де вона програла Кривбасу (73:86) та обіграла Черкаські Мавпи (80:60).

Слова 52-річного фахівця наводить сайт ФБУ.

"Результатами цього баблу задоволений не до кінця. По-перше, ми дуже добре попрацювали напередодні матчів, давно не бачив такої самовіддачі на тренуваннях від хлопців. Але у першому матчі з Кривбасом ми виглядали непереконливо. Фактично, лише Андрій Хохоник зіграв на своєму рівні, тоді як інші гравці не змогли його підтримати. Ми програли всі єдиноборства, чого я точно не очікував. Молоді хлопці, які на тренуваннях задавали тон, мабуть, не витримали психологічного тиску та відповідальності", – сказав Плеханов.

На думку тренера, повернення Абдулрахмана Баха, який до цього пропустив п'ять ігор поспіль, внесло певний дисбаланс.

"Крім того, виник дисбаланс через повернення Абдулрахмана Баха. Нам довелося змінювати позиційний напад, оскільки часу на інтеграцію його в систему гри майже не було. Він провів лише одне повноцінне тренування і ще одне кидкове. Бах – чинний гравець нашої команди, у нього є контракт, і він повернувся після вимушеного від'їзду до Америки. У матчі з Кривбасом було важко і йому, і його партнерам, тому команда виглядала непереконливо. Проте було відчуття, що ми зможемо додати".

Читайте також : Лідер Кривбаса мріє про виклик до збірної України та виступи в Євролізі

Плеханов відзначив, що це відчуття його не підвело.

"Другий матч це підтвердив. Ми розуміли, що Черкаські Мавпи грали з неповною ротацією після виснажливого поєдинку з Дніпром. У цій грі хлопці зуміли реалізувати наш план на матч. Дуже важливо, що Бах вже був невід'ємною частиною команди – його важливі кидки допомогли нам. Максим Нікітін, якого турбувала травма, також уже виглядав на своєму рівні, а Владислав Ніколайчук у другій половині зіграв так, як має виглядати завжди, адже демонструє такий рівень на тренуваннях. Кожен, хто виходив на майданчик, зробив свій внесок у перемогу. Я задоволений, що наша робота на тренуваннях принесла конкретний результат, хоча вважаю, вони можуть бути ще кращими".

Після 16 матчів сезону-2024/25 БК Запоріжжя посідає шосте місце в таблиці, вигравши 6 ігор.

У наступному матчі підопічні Плеханова зустрінуться з непереможним лідером чемпіонату України в особі Дніпра. Цей поєдинок відбудеться 18 січня.