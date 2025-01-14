Лідер Кривбаса мріє про виклик до збірної України та виступи в Євролізі

Молодий лідер БК Кривбас Михайло Бублик не став приховувати, що зараз його головною метою є потрапляння до складу збірної України.

Про це 21-річний баскетболіст розповів пресслужбі ФБУ.

"Моя мета, звичайно, потрапити в національну збірну. Це те, заради чого приходжу щодня раніше в зал, працюю додатково, намагаюся розвиватись. Напевно, всьому свій час. Якщо тренер вважатиме, що я зможу допомогти, то з великим бажанням приїду до табору збірної та буду викладатися на всі 100%. Думаю, колись буду в збірній, працюватиму для цього далі", – сказав Михайло.

Він також зізнався, що хотів би пограти в Євролізі.

"Звичайно хотів би грати в Євролізі та інших європейських турнірах. Там виступають кращі гравці та команди нашого континенту. Вважаю, що цього найвищого досягнення бажає кожен гравець".

При цьому Бублик заявив, що не слідкує за сучасною НБА. Українець виділив команди Євроліги, які йому подобаються.

"Я вже багато років не слідкую за НБА. Там трішки інший баскетбол. Люблю дивитись Євролігу, Єврокубок, Лігу чемпіонів. Буває протягом тижня вдається по декілька ігор переглянути. Давно слідкую за Жальгірісом. Цього сезону імпонує стиль гри Парижа, в них дуже швидкий темп й атлетичний баскетбол. Подобаються рішення на майданчику та швидкість Ті Джея Шортса. Це щось просто неймовірне! Ще подобаються Кевін Пантер із Барселони, Енді Обст із Баварії. Усі бачили влітку як німець розривав своїми триочковими кидками та перемагав Америку".

Нагадаємо, що нещодавно збірну України вдруге очолив Айнарс Багатскіс.

Згодом 57-річний латвієць розповів, на який термін розрахований його контракт з Федерацією баскетболу України.