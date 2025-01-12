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Запоріжжя здобуло впевнену перемогу над Черкаськими Мавпами в чемпіонаті Суперліги

Олексій Мурзак — 12 січня 2025, 19:21
Запоріжжя здобуло впевнену перемогу над Черкаськими Мавпами в чемпіонаті Суперліги
ФБУ

У неділю, 12 січня, відбувся один з двох запланованих матчів регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому БК Запоріжжя впевнено переграв БК Черкаські Мавпи.

Зустріч завершилася із рахунком 80:60.

Найрезультативнішим гравцем матчу став гравець Запоріжжя Максим Нікітін, який записав до свого активу 25 очок, 8 підбирань та 3 асисти.

Черкаські Мавпи зазнали дев'ятої поразки в сезоні, перебуваючи на четвертому місці турнірної таблиці, тоді як Запоріжжя здобуло шосту перемогу, йдучи шостим.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Регулярний чемпіонат, 12 січня

Запоріжжя – Черкаські Мавпи 80:60 (21:10, 25:22, 18:14, 16:14)

Запоріжжя: Нікітін 25 + 8 підбирань + 3 передачі, Ба 24 + 8 підбирань + 3 передачі, Хохоник 9 + 4 підбирання + 7 передач

Черкаські Мавпи: Агафонов 22 + 13 підбирань + 2 передачі, Пирогов 12 + 4 підбирання + 1 передача, Упир 8 + 5 підбирань + 2 передачі

Нагадаємо, сьогодні також мав відбутися матч між Дніпром та Кривбасом. Однак зустріч було перенесено через затяжну повітряну тривогу в Україні.

БК Запоріжжя Суперліга БК Черкаські Мавпи

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