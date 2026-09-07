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Запоріжжя підписало третього американського легіонера

Олександр Булава — 7 вересня 2026, 18:16
Запоріжжя підписало третього американського легіонера

Склад запорізького клубу перед стартом нового сезону Суперліги поповнив 25-річний американський захисник Джозая Джонсон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Джонсон відомий за виступами у студентському баскетболі. Граючи за Університет Мері Гардін-Бейлор (UMHB), він набрав 2 559 очок, що є абсолютним рекордом Американської південно-західної конференції (ASC).

Визнавався спортсменом року в ASC (2020/21), чотири рази входив до символічних збірних All-America та виходив до фіналу престижної премії Jostens Trophy.

В Європі грав за команду EBS Holbaek – Stenhus та іспанський Baloncesto Toledo.

Джонсон став третім легіонером, якого підписала команда. Раніше гравцями Запоріжжя стали Джонатан Ілеледжі та Джуліан Пауелл.

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