Запоріжжя підписало третього американського легіонера

Склад запорізького клубу перед стартом нового сезону Суперліги поповнив 25-річний американський захисник Джозая Джонсон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Джонсон відомий за виступами у студентському баскетболі. Граючи за Університет Мері Гардін-Бейлор (UMHB), він набрав 2 559 очок, що є абсолютним рекордом Американської південно-західної конференції (ASC).

Визнавався спортсменом року в ASC (2020/21), чотири рази входив до символічних збірних All-America та виходив до фіналу престижної премії Jostens Trophy.

В Європі грав за команду EBS Holbaek – Stenhus та іспанський Baloncesto Toledo.

Джонсон став третім легіонером, якого підписала команда. Раніше гравцями Запоріжжя стали Джонатан Ілеледжі та Джуліан Пауелл.