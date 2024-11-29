Американський легіонер Запоріжжя втік із команди напередодні матчу Кубку України

Захисник БК Запоріжжя Абдул Бах несподівано для всіх залишив команду. Це відбулося напередодні гри з Київ-Баскетом у межах Кубку України.

Слова головного тренера Запоріжжя Валерія Плеханова про втечу баскетболіста наводить сайт ФБУ.

"Ми знову залишилися без легіонера. Це жодним чином не пов’язано з ситуацією в нашому місті. На жаль, після успішних матчів Абдулрахмана Баха в складі нашої команди спрацювали два негативних фактори. Перший – непрофесійність угорського агента гравця. Він вирішив скористатися його статистикою та запропонував йому контракт, умови якого значно перевищують наші. І другий – незнання самим гравцем правил і законів європейського баскетболу. Маючи чинний контракт, він ніяк не може підписувати угоду з іншим клубом, але агент йому цього не пояснив", – сказав Плеханов.

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Український фахівець розповів, що Бах залишив БК Запоріжжя, нікого не попередивши про це.

"Як підсумок – гравець покинув розташування нашого клубу в індивідуальному порядку без погодження. Звісно, ми не надаватимемо жодних відкріпних листів, адже наш клуб виконав усі умови контракту. Проте ситуація залишила нас без легіонера.

Плеханов ще раз зауважив, що втеча американця не пов'язана з прильотами російських ракет по місту.

"Ще раз наголошую, це не пов'язано з ситуацією в Запоріжжі. Через ці обставини нам довелося тренуватися в дуже обмеженому складі. Ми розуміємо, що в кубкових матчах немає права на помилку. Нинішня ситуація з ростером відкриває більше можливостей для молодих гравців і тих, хто ще не проявив себе на повну”.

Запоріжжя займає сьоме з восьми місць у таблиці Суперліги, вигравши два матчі з дев'ятьох.

Абдул Бах зіграв у трьох поєдинках, у яких набирав у середньому 25,3 очка.

Матч першого раунду Кубку України між Запоріжжям та Київ-Баскетом відбудеться у суботу, 30 листопада. Старт поєдинку запланований на 16:00.

Нагадаємо, що Україна втратила одну позицію в світовому рейтингу ФІБА. Все через дві поразки від Ізраїля у відборі на Євробаскет-2025.