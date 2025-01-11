32 очки Бублика принесли Кривбасу перемогу над Запоріжжям у матчі Суперліги

У Дніпрі відбувся другий за день матч української Суперліги з баскетболу.

Після того, як Черкаські Мавпи ледь не завдали Дніпру першої поразки в чемпіонаті, на майданчик вийшли Запоріжжя та Кривбас.

З самого початку зустрічі гості заволоділи ініціативою. І хоча номінальні господарі намагалися не відставати, першу чверть вони програли з рахунком 16:23.

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Перед великою перервою команда Валерія Плеханова зуміла трохи скоротити відставання до -4 очок. Але Запоріжжя провалило третю 10-хвилинку, де Кривбас розвинув свою перевагу.

Після того, як вона становила +17, господарі трохи відігралися, але у підсумку підопічні Олександра Ворони довели справу до перемоги.

Найкращим гравцем матчу став Михайло Бублик, який набрав 32 очки, 5 передач та 2 перехоплення за 37 хвилин на паркеті.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

11 січня

Запоріжжя – Кривбас 73:86 (16:23, 19:16, 15:25, 23:22)

Запоріжжя: Хохоник (23 + 8 передач), Бах (14 + 6 підбирань), Нікітін (10 + 8 підбирань), Ніколайчук (7 + 8 підбирань), Дмитренко (6), Кабанов (5), Новіков (3), Буц (2 + 5 підбирань), Велічко (2), Петренко (1).

Кривбас: Бублик (32 + 5 передач), Биков (15 + 6 підбирань), Келлі (13), Водолацький (10), Лавінгс (8 + 6 підбирань + 8 передач), Триколенко (6 + 6 підбирань), Товкач (2), Мельник (0).

Результат цього матчу не вплинув на положення команд у таблиці чемпіонату України.

Кривбас залишився п'ятим, вигравши 8 з 16 поєдинків. Запоріжжя посідає шосте місце, зазнавши десятої поразки у 15 матчах сезону.

Завтра відбудуться другі ігри дніпровського баблу: Дніпро зіграє з Кривбасом, а Запоріжжя зустрінеться з Черкаськими Мавпами.