Запоріжжя оголосило про підписання другого легіонера

Запоріжжя оголосило про підписання американського захисника Джонатана Ілеледжі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Свою кар'єру гравець розпочинав в американському коледжі Bethesda University, а останнім його клубом була іспанська Сьюдад де Уельва, яка виступає в Segunda FEB.

"Джонатан — це атлетизм, непоступливість у захисті та постійний тиск на трисекундну зону суперника. Упевнені, його видовищний стиль гри завоює серця запорізьких уболівальників!" – йдеться в повідомленні клубу.

Ілеледжі став уже другим легіонером, якого запоріжці підписали під час поточного міжсезоння. Раніше до команди приєднався бігмен Джуліан Пауелл.

Напередодні повідомлялося про те, що центровий збірної України Ростислав Новицький перейшов у румунське Динамо (Бухарест).