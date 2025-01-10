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Усі наші молитви з вами: НБА виступила із заявою підтримки на адресу Лос-Анджелеса

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 09:51
Усі наші молитви з вами: НБА виступила із заявою підтримки на адресу Лос-Анджелеса
Лісова пожежа
ESPN

Національна баскетбольна асоціація виступила з підтримкою Лос-Анджелеса на тлі лісових пожеж у Каліфорнії, які вже на цю хвилину забрали життя десятьох людей.

Організація опублікувала заяву у соцмережі Х.

"Вся родина НБА направляє свої думки спільності Лос-Анджелеса у цей непростий час. Ми вдячні усім рятувальникам, які проявляють неймовірну хоробрість.

Наші молитви залишаються з тими, хто постраждав від лісових пожеж", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що близько 30 000 осіб отримали наказ на евакуацію, а в самому штаті введено надзвичайний стан.

Нещодавно тренер Лейкерс Джей Джей Редік повідомив, що був змушений вивезти свою сім'ю з міста.

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Раніше НБА перенесла матч Лос-Анджелеса через стихію.

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