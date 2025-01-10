Усі наші молитви з вами: НБА виступила із заявою підтримки на адресу Лос-Анджелеса

Національна баскетбольна асоціація виступила з підтримкою Лос-Анджелеса на тлі лісових пожеж у Каліфорнії, які вже на цю хвилину забрали життя десятьох людей.

Організація опублікувала заяву у соцмережі Х.

"Вся родина НБА направляє свої думки спільності Лос-Анджелеса у цей непростий час. Ми вдячні усім рятувальникам, які проявляють неймовірну хоробрість. Наші молитви залишаються з тими, хто постраждав від лісових пожеж", – йдеться у повідомленні.

The entire @NBA and @TheNBPA family sends its thoughts and support to the community of Los Angeles during this challenging time. We are grateful for the thousands of local firefighters and first responders who have demonstrated enormous bravery. Our prayers remain with those… pic.twitter.com/K29cazQIUZ — NBA (@NBA) January 9, 2025

Зазначимо, що близько 30 000 осіб отримали наказ на евакуацію, а в самому штаті введено надзвичайний стан.

Нещодавно тренер Лейкерс Джей Джей Редік повідомив, що був змушений вивезти свою сім'ю з міста.

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Раніше НБА перенесла матч Лос-Анджелеса через стихію.