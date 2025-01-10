Усі наші молитви з вами: НБА виступила із заявою підтримки на адресу Лос-Анджелеса
Лісова пожежа
ESPN
Національна баскетбольна асоціація виступила з підтримкою Лос-Анджелеса на тлі лісових пожеж у Каліфорнії, які вже на цю хвилину забрали життя десятьох людей.
Організація опублікувала заяву у соцмережі Х.
"Вся родина НБА направляє свої думки спільності Лос-Анджелеса у цей непростий час. Ми вдячні усім рятувальникам, які проявляють неймовірну хоробрість.
Наші молитви залишаються з тими, хто постраждав від лісових пожеж", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що близько 30 000 осіб отримали наказ на евакуацію, а в самому штаті введено надзвичайний стан.
Нещодавно тренер Лейкерс Джей Джей Редік повідомив, що був змушений вивезти свою сім'ю з міста.
Раніше НБА перенесла матч Лос-Анджелеса через стихію.