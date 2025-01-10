Ексфутболіст Арсенала втратив дім через лісові пожежі в Каліфорнії

Колишній нападник Арсенала, Сельти та Реал Сосьєдада Карлос Вела залишився без домівки через лісові пожежі в Каліфорнії.

Про це повідомила дружина футболіста Саіоа Канібано у своєму Instagram.

"Наш чудовий дім у Малібу вчора згорів... Ми досі в шоці від того, що відбувається.

Дуже страшно бачити, як все горить. Всім, хто хвилюється за нас – ми у безпеці. Надсилаю свою любов усім постраждалим та сподіваюсь, що пожежі невдовзі загасять", – написала дівчина.