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Ексфутболіст Арсенала втратив дім через лісові пожежі в Каліфорнії

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 08:36
Ексфутболіст Арсенала втратив дім через лісові пожежі в Каліфорнії
Саіоа Канібано та Карлос Вела
instagram.com/saioa

Колишній нападник Арсенала, Сельти та Реал Сосьєдада Карлос Вела залишився без домівки через лісові пожежі в Каліфорнії.

Про це повідомила дружина футболіста Саіоа Канібано у своєму Instagram.

"Наш чудовий дім у Малібу вчора згорів... Ми досі в шоці від того, що відбувається.

Дуже страшно бачити, як все горить. Всім, хто хвилюється за нас – ми у безпеці. Надсилаю свою любов усім постраждалим та сподіваюсь, що пожежі невдовзі загасять", – написала дівчина.

Зазначимо, що через лісові пожежі близько 30 000 осіб отримали наказ на евакуацію, а понад 14 000 будівель можуть бути знищені.

Раніше через пожежі перенесли матч НБА.

Карлос Вела

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