Колишній баскетболіст збірної України отримав престижну посаду в Лейкерс

Лос-Анджелес Лейкерс призначив Юджина Джетера директором зі скаутингу професійних гравців.

Про цe повідомляє New York Post.

"Пух" відповідатиме за моніторинг та аналіз кадрового потенціалу. Він завершив ігрову кар'єру у 2023 році.

Американець дебютував у професійному баскетболі в Україні у складі БК Київ. Згодом також виступав за Дніпро.

Був натуралізований і зіграв за нашу збірну 22 матчі. Зокрема, брав участь у Євробаскеті-2013, де "синьо-жовті" посіли рекордно високе шосте місце, та Кубку Світу-2014.

Після завершення ігрової кар'єри працював у системі Портленд Трейл Блейзерс. Джетер поєднував функції тренера з розвитку гравців та помічника генерального менеджера команди Ріп Сіті Ремікс у Лізі розвитку НБА.

Зазначимо, що регулярний сезон НБА стартує 20 жовтня. У кампанії-2025/26 Лейкерс поступились Оклахомі у чвертьфіналі раунду плейоф.