Сім'я тренера Лейкерс евакуювалася з Лос-Анджелеса через загрозу життю

Тренер Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редік повідомив, що був змушений вивезти свою сім'ю з міста через лісову пожежу.

Слова 40-річного фахівця наводить ESPN.

Вогонь пронісся схилом пагорба в Лос-Анджелесі, де Редік живе разом з іншими знаменитостями. Пожежа спалила будинки в Пасифік Палісайдс і викликала евакуацію десятків тисяч людей.

"Я просто хочу визнати і послати думки і молитви за всіх, хто перебуває у Пасифік Палісайдс. Там я живу. Наша сім'я, сім'я моєї дружини, сестра-близнюк моєї дружини, вони евакуювалися. Я знаю, що багато людей зараз налякані, в тому числі і моя сім'я. Судячи з того, що відбувається, зважаючи на вітер, що насувається, я знаю, що багато людей налякані. Звісно, я молюся за них і сподіваюся, що всі залишаться в безпеці", – сказав Редік.

Офіційні особи не надали точної кількості будівель, пошкоджених або знищених пожежею в Пасифік Палісайдс. Але вони заявили, що близько 30 000 мешканців отримали наказ про евакуацію, а понад 13 000 будівель перебувають під загрозою знищення.

Після цих слів Редік та його команда програли Далласу (97:118), у якого не грали Лука Дончич та Кайрі Ірвінг.

На даний момент Лейкерс посідають сьоме місце на Заході, маючи баланс перемог 20-16.