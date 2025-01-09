Матч Лейкерс у НБА можуть перенести через лісові пожежі в Лос-Анджелесі

Матч Лос-Анджелес Лейкерс проти Шарлот у Національній баскетбольній асоціації можуть перенести через лісові пожежі, що вирують в штаті Каліфорнія.

Про це розповів речник НБА Майк Басс, слова якого передає інсайдер Шемс Чаранія.

"Ми підтримуємо зв'язок з Лейкерс і Хорнетс і продовжуємо уважно стежити за ситуацією, щоб визначити, чи потрібні якісь корективи в розкладі, пов'язані з завтрашнім матчем", – йдеться у заяві.

In response to Lakers-Hornets status with wildfires in LA area, NBA spokesman Mike Bass: “We are in communication with the Lakers and Hornets and continue to closely monitor the situation to determine if any scheduling adjustments are necessary related to tomorrow night’s game.” — Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2025

Зустріч між Лейкерс та Шарлот має відбутися в ніч з 9 на 10 січня. Початок – о 05:30 за київським часом.

Зазначимо, що нещодавно влада штату Каліфорнії, що знаходиться на заході США, оголосила надзвичайний штат у Лос-Анджелесі через лісові пожежі, які охопили деякі райони міста.

Офіційні особи не надали точної кількості будівель, пошкоджених або знищених пожежею, але вони заявили, що близько 30 000 мешканців отримали наказ про евакуацію, а понад 13 000 будівель перебувають під загрозою знищення.

Нещодавно тренер Лейкерс Джей Джей Редік повідомив, що був змушений вивезти свою сім'ю з міста.

Напередодні вже був перенесений матч Лос-Анджелес Кінгс проти Калгарі в Національній хокейній лізі (НХЛ).