Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Матч Лейкерс у НБА можуть перенести через лісові пожежі в Лос-Анджелесі

Станіслав Лисак — 9 січня 2025, 09:55
Матч Лейкерс у НБА можуть перенести через лісові пожежі в Лос-Анджелесі
Getty Images

Матч Лос-Анджелес Лейкерс проти Шарлот у Національній баскетбольній асоціації можуть перенести через лісові пожежі, що вирують в штаті Каліфорнія.

Про це розповів речник НБА Майк Басс, слова якого передає інсайдер Шемс Чаранія.

"Ми підтримуємо зв'язок з Лейкерс і Хорнетс і продовжуємо уважно стежити за ситуацією, щоб визначити, чи потрібні якісь корективи в розкладі, пов'язані з завтрашнім матчем", – йдеться у заяві.

Зустріч між Лейкерс та Шарлот має відбутися в ніч з 9 на 10 січня. Початок – о 05:30 за київським часом.

Зазначимо, що нещодавно влада штату Каліфорнії, що знаходиться на заході США, оголосила надзвичайний штат у Лос-Анджелесі через лісові пожежі, які охопили деякі райони міста.

Офіційні особи не надали точної кількості будівель, пошкоджених або знищених пожежею, але вони заявили, що близько 30 000 мешканців отримали наказ про евакуацію, а понад 13 000 будівель перебувають під загрозою знищення.

Нещодавно тренер Лейкерс Джей Джей Редік повідомив, що був змушений вивезти свою сім'ю з міста.

Напередодні вже був перенесений матч Лос-Анджелес Кінгс проти Калгарі в Національній хокейній лізі (НХЛ).

NBA Лос-Анджелес Лейкерс

NBA

Клівленд обіграв Оклахому, Денвер виявися сильнішим за Кліпперс у регулярному чемпіонаті НБА
Сакраменто з Ленем переміг Мемфіс, Лейкерс здолав Атланту в регулярному чемпіонаті НБА
Тріумф Лейкерс, впевнена перемога Селтікс у регулярному чемпіонаті НБА
Лень допоміг Сакраменто обіграти Даллас, Юта без Михайлюка поступилась Денверу в регулярному чемпіонаті НБА
Голден Стейт поступився Кліпперс, Бостон обіграв Індіану в регулярному чемпіонаті НБА

Останні новини