Не Лука, не Остін Рівз – саме він: легенда НБА назвав гравця, який стане ключем до успіху Лейкерс

Роберт Оррі висловився про майбутній сезон для Лейкерс у НБА, назвавши гравця, який може зробити різницю для команди.

Його слова передає BasketNews.

7-разовий чемпіон НБА виділив Вокера Кесслера. Він вважає, що саме 25-річний центровий стане ключем до успіху "озерників".

"Коли ви дивитеся на те, що Вокер Кесслер демонструє на майданчику, то розумієте, наскільки він неймовірно талановитий. У нас не було з часів Ентоні Девіса центрового, який міг би так блокувати кидки та влучати триочкові. Тому я просто сподіваюся, що він залишатиметься здоровим. Ось що вирізняє нашу команду Лейкерс. Згадайте Луку Дончича у плейоф – він був не зовсім здоровий. Остін Рівз наприкінці сезону теж мав проблеми зі здоров'ям. Він пропустив майже весь сезон. Наскільки сильно він втратив форму? Чи зможе він позбутися цієї "іржі", повернутися та стати тим центровим, якого всі від нього очікують? Буде дуже цікаво подивитися, на що Кесслер здатен, тому що він – ключ до успіху. Не Лука, не Остін Рівз – саме він", – сказав Оррі.

Зазначимо, що Лейкерс отримали Кесслера в результаті обміну з Ютою. Вони віддали незахищені піки першого раунду драфту 2031 і 2033 років, а також права на обмін піками першого раунду в 2028 та 2030 роках.

Нагадаємо, що в минулому сезоні "озерники" дійшли до чвертьфіналу НБА. Там вони поступились Оклахомі-Сіті.