Шульга змінив ігровий номер у Бостоні ще до початку нового сезону НБА

Олексій Погорелов — 30 вересня 2025, 07:42
Максим Шульга
Український баскетболіст Максим Шульга не виступатиме за Бостон Селтікс під номером, який він спочатку обрав.

Після того, як Максим приєднався до "кельтів" за підсумком другого раунду драфту НБА 2025 року, Шульга обрав собі номер 29, під яким він виступав у Літній лізі. Під цим же номером він був на тренуваннях та медіа-заходах найбільш титулованої команди ліги.

Проте під час медіа-дня НБА 23-річний українець опинився у джерсі з номером 44. Факт зміни ігрового номеру підтверджує заявочний лист Бостона на тренувальний табір, куди Шульга вирушить разом зі своїми новими одноклубниками.

Нагадаємо, що на початку серпня Максим Шульга та Бостон Селтікс підписали двосторонній контракт, згідно з яким українець гратиме як в НБА, так і в G-лізі за фарм-клуб "кельтів".

Пізніше Бостог оголосив про продовження співпраці зі своїм тренером-чемпіоном в особі Джо Маззулли.

