Шульга: Бути гравцем Бостона – неймовірне відчуття і можливість, яка випадає раз у житті

Новачок Бостон Селтікс Максим Шульга поділився своїми емоціями від приєднання до найтитулованішої франшизи НБА.

Слова 23-річного українця наводить сайт ліги.

Шульга був обраний під загальним 57-м піком драфту НБА 2025 року. В результаті обміну його пік перейшов від Орландо до Бостона, за який українець виступатиме у Літній лізі, отримавши двосторонній контракт.

"Це все ще здається нереальним. Ще не встиг повністю освоїтися. Це займе пару тижнів. Але це неймовірне відчуття і можливість, яка випадає раз у житті", – сказав Макс.

Шульга вже встиг поговорити з іншим "кельтом" Неміасом Кетою, з яким він пересікався в NCAA у складі Юти Стейт.

"Неміас сказав, що мені буде важко, особливо як новачку. Буде перехідний період, і я просто намагатимусь дізнатися якомога більше від тренерів, гравців команди, ветеранів. Потрібно просто бути губкою і вбирати в себе все, що тільки можна".

Rookies & the Vets 🤝 pic.twitter.com/NdXZGM2ghd — Boston Celtics (@celtics) July 1, 2025

Український баскетболіст також розповів про зустріч зі своїм новим головним тренером в особі Джо Маззулли.

"Ви бачите, що він дуже прямолінійний хлопець, говорить все так, як є. Він нічого не прикрашає. Він сказав, що перший рік буде важким. Найголовніше, що ви повинні грати наполегливо і грати за своїх товаришів по команді. Це найважливіші речі. Мати пристрасть до гри і просто грати так, ніби вона щось для тебе означає".

Під час презентації новачків Бостона, де разом з Максимом були Уго Гонсалес та Амарі Вільямс, підтвердилася інформація про те, що Шульга гратиме під номером 29.

New faces, new numbers



Hugo 2️⃣8️⃣

Amari 7️⃣7️⃣

Max 2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/7O6rcvkfGy — Boston Celtics (@celtics) June 29, 2025

Раніше дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко оцінив перспективи Максима Шульги у складі Бостон Селтікс.