Шульга набрав перші очки в НБА, переписавши історію Бостона

У ніч із 22 на 23 березня український баскетболіст Максим Шульга встановив унікальне досягнення в історії Бостона.

В матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації проти Міннесоти (92:102) він закинув свої перші очки в лізі. За дві хвилини на майданчику уродженець Києва заробив чотири залікові бали, до яких додав одне підбирання та передачу.

23-річний українець став першим гравцем в історії "Селтікс", який за один день набрав очки за основну команду та за фарм-клуб. За кілька годин до гри в НБА Шульга у G-Лізі за Мен Селтікс записав у свій актив 12 очок, 5 підбирань і 4 асисти в переможному матчі проти Клівленд Чарж (121:91).

Congratulations to Max Shulga for scoring his first NBA Basket!



He became the first player in franchise history to score in both a NBA game and a G-League game in the same day



Shulga scored 12 points in the Maine Celtics win over the Cleveland Charge this afternoon pic.twitter.com/OSAMUDATDA — Ian Inangelo (@iinangelo) March 23, 2026

Зазначимо, що це була шоста гра в кар'єрі для Максима в НБА. У попередньому своєму поєдинку він відзначився дебютною результативною дією.

Українець має двосторонній контракт із Бостоном, що дає йому можливість виступати в G-лізі та брати участь в обмеженій кількості ігор за головну команду в НБА.