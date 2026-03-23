Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Шульга набрав перші очки в НБА, переписавши історію Бостона

Денис Іваненко — 23 березня 2026, 15:22
Максим Шульга
Getty Images

У ніч із 22 на 23 березня український баскетболіст Максим Шульга встановив унікальне досягнення в історії Бостона.

В матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації проти Міннесоти (92:102) він закинув свої перші очки в лізі. За дві хвилини на майданчику уродженець Києва заробив чотири залікові бали, до яких додав одне підбирання та передачу.

23-річний українець став першим гравцем в історії "Селтікс", який за один день набрав очки за основну команду та за фарм-клуб. За кілька годин до гри в НБА Шульга у G-Лізі за Мен Селтікс записав у свій актив 12 очок, 5 підбирань і 4 асисти в переможному матчі проти Клівленд Чарж (121:91).

Зазначимо, що це була шоста гра в кар'єрі для Максима в НБА. У попередньому своєму поєдинку він відзначився дебютною результативною дією.

Українець має двосторонній контракт із Бостоном, що дає йому можливість виступати в G-лізі та брати участь в обмеженій кількості ігор за головну команду в НБА.

NBA Бостон Селтікс Максим Шульга

Бостон Селтікс

Останні новини