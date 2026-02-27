Багатскіс оцінив ймовірність участі Шульги в найближчих матчах за збірну України

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс висловився про можливу участь гравця Бостона Максима Шульги в найближчих матчах "синьо-жовтих".

Його слова цитує сайт ФБУ.

Наставник заявив, що така ймовірність практично відсутня. Проте він сподівається, що баскетболіст з НБА допоможе команді в майбутньому.

"Звісно, я можу зараз пожартувати та сказати, що Макс Шульга буде у грі та перекладатиме слова іспанської команди, але, звісно, ні. Як я вже казав, можливо, є 1% імовірності, що Шульга збирається грати в цьому вікні. Я намагався сконтактувати, я розмовляв. Я сподіваюся на наступних іграх, не тільки він, а й Святослав Михайлюк будуть присутні", – сказав Багатскіс.

Зазначимо, що збірна України свої наступні поєдинки зіграє проти Іспанії у відборі на ЧС-2027. Вони відбудуться 27 лютого та 2 березня.

Після цього "синьо-жовті" гратимуть у липні. Їх суперниками стануть Грузія та Данія.

Нагадаємо, що наразі наша збірна посідає друге місце у своєму квартеті. До наступного раунду відбору виходять три команди.

Напередодні "Чемпіон" розповів, чого чекати від матчів збірної України проти Іспанії.