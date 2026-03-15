Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Титулований клуб НБА видав контракт українському баскетболісту

Руслан Травкін — 15 березня 2026, 05:30
Макс Шульга
x.com/celtics

Українець Максим Шульга підписав дворічний контракт із Бостон Селтікс.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Раніше він грав на двосторонній угоді після того, як був обраний під №57 на останньому драфті НБА.

Цього сезону українець зіграв усього 3 гри за "кельтів". Більшу частину він виступав за Мен Селтікс – фарм-клуб із G-ліги. 

У складі Мена Максим був одним із лідерів, набираючи 16,2 очка. Також 23-річний захисник віддавав 7,1 передачі та робив 4,5 підбирання. 

Бостон – найтитулованіший клуб НБА. Команда ставала чемпіоном 18 разів, що на один більше за Лос-Анджелес Лейкерс. 

Останні 5 років українець грав за NCAA – спочатку три роки за Університет Юти, а потім виступав за Вірджинію. Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.

Бостон Селтікс Максим Шульга НБА

Останні новини