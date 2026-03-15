Титулований клуб НБА видав контракт українському баскетболісту
Українець Максим Шульга підписав дворічний контракт із Бостон Селтікс.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
Раніше він грав на двосторонній угоді після того, як був обраний під №57 на останньому драфті НБА.
Цього сезону українець зіграв усього 3 гри за "кельтів". Більшу частину він виступав за Мен Селтікс – фарм-клуб із G-ліги.
У складі Мена Максим був одним із лідерів, набираючи 16,2 очка. Також 23-річний захисник віддавав 7,1 передачі та робив 4,5 підбирання.
Бостон – найтитулованіший клуб НБА. Команда ставала чемпіоном 18 разів, що на один більше за Лос-Анджелес Лейкерс.
Останні 5 років українець грав за NCAA – спочатку три роки за Університет Юти, а потім виступав за Вірджинію. Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.