Український баскетболіст відзначився першою результативною дією в НБА

У ніч з 18 на 19 березня відбулись чергові поєдинки регулярного чемпіонату НБА й у ньому сталась знакова подія для українського баскетболу.

Захисник Бостона Максим Шульга взяв участь у матчі проти Голден Стейт (120:99). Це була його п'ята гра в турнірі й уперше уродженець Києва зіграв більше, ніж дві хвилини.

У цій зустрічі українець відзначився своєю дебютною результативною дією. Максим віддав передачу.

Також у поєдинку проти "Ворріорз" він виконав одну неточну 3-очкову спробу, двічі сфолив та одного разу втратив м'яч. Наступна гра "Селтікс" відбудеться 21 березня о 2:00 за київським часом, де їхнім суперником буде Мемфіс.

Нагадаємо, що напередодні Шульга підписав стандартний 2-річний контракт. Раніше він грав на двосторонній угоді після того, як був обраний під №57 на останньому драфті НБА.