Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Особистий рекорд: Шульга набрав 35 очок у матчі G-ліги

Олександр Булава — 8 лютого 2026, 09:13
Особистий рекорд: Шульга набрав 35 очок у матчі G-ліги
Макс Шульга
x.com/celtics

Український гравець Мен Селтікс Максим Шульга встановив особистий рекорд результативності у матчі G-ліги проти Айова Вулвз.

Українець розпочав зустріч у стартовому складі та за понад 39 хвилин записав у свій актив 35 очок, 5 підбирань та 9 передач. Це його найрезультативніший матч у G-лізі.

Попри результативність Шульги його клуб мінімально програв матч з рахунком 120:123.

Нагадаємо, що українець опинився в Бостоні за підсумком драфту НБА 2025 року. 23-річний українець виступав за "кельтів" у Літній Лізі, після чого отримав лімітований ігровий час від Джо Маззулли у передсезонних матчах.

Раніше Шульга отримав трансферний бан від ФІБА. Причиною стали борги гравця італійському агентству Sigma Srl у розмірі 180 тисяч доларів.

Максим Шульга

Максим Шульга

Шульга став десятим українцем, який дебютував у НБА
Понад 20 очок Шульги не допомогли Селтікс переграти Грінсборо у G-лізі
Шульга набрав 16 очок у матчі G-Ліги проти Кепітал Сіті
Шульга набрав 7 очок у матчі G-Ліги проти Репторс 905
Яскравий виступ Шульги допоміг Мен Селтікс переграти Кепітал Сіті у G-Лізі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік