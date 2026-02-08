Особистий рекорд: Шульга набрав 35 очок у матчі G-ліги

Український гравець Мен Селтікс Максим Шульга встановив особистий рекорд результативності у матчі G-ліги проти Айова Вулвз.

Українець розпочав зустріч у стартовому складі та за понад 39 хвилин записав у свій актив 35 очок, 5 підбирань та 9 передач. Це його найрезультативніший матч у G-лізі.

Попри результативність Шульги його клуб мінімально програв матч з рахунком 120:123.

Нагадаємо, що українець опинився в Бостоні за підсумком драфту НБА 2025 року. 23-річний українець виступав за "кельтів" у Літній Лізі, після чого отримав лімітований ігровий час від Джо Маззулли у передсезонних матчах.

Раніше Шульга отримав трансферний бан від ФІБА. Причиною стали борги гравця італійському агентству Sigma Srl у розмірі 180 тисяч доларів.