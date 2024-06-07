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Михайлюк допоміг Бостону перемогти Даллас у першій грі фіналу НБА

Станіслав Лисак — 7 червня, 07:11
Михайлюк допоміг Бостону перемогти Даллас у першій грі фіналу НБА

Бостон здобув перемогу над Далласом у межах першого матчу фінальної серії плей-оф Національної баскетбольної асоціації.

Зустріч завершилася з рахунком 107:89. Український захисник Селтікс Святослав Михайлюк провів на майданчику 2 хвилини 40 секунд та набрав 2 очки.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став лідер Далласу Лука Дончич, який оформив 30 очок, 10 підбирань та 1 передачу.

НБА плей-оф
Фінал, 7 червня

Бостон — Даллас 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23)

(Рахунок у серії 1:0)

Наступна гра відбудеться у ніч на 10 червня в Бостоні.

Плей-оф НБА-2024

Нагадаємо, що Бостон у попередній стадії змагань здобув чотири перемоги поспіль над Індіандою. Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА.

Даллас на шляху до фіналу здолав Міннесоту з рахунком 4:1 у серії.

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