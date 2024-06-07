Михайлюк допоміг Бостону перемогти Даллас у першій грі фіналу НБА
Бостон здобув перемогу над Далласом у межах першого матчу фінальної серії плей-оф Національної баскетбольної асоціації.
Зустріч завершилася з рахунком 107:89. Український захисник Селтікс Святослав Михайлюк провів на майданчику 2 хвилини 40 секунд та набрав 2 очки.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став лідер Далласу Лука Дончич, який оформив 30 очок, 10 підбирань та 1 передачу.
НБА — плей-оф
Фінал, 7 червня
Бостон — Даллас 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23)
(Рахунок у серії 1:0)
Наступна гра відбудеться у ніч на 10 червня в Бостоні.
Плей-оф НБА-2024
Нагадаємо, що Бостон у попередній стадії змагань здобув чотири перемоги поспіль над Індіандою. Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА.
Даллас на шляху до фіналу здолав Міннесоту з рахунком 4:1 у серії.