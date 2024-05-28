Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА

Захисник Бостона Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал Національної баскетбольної ліги.

До Святослава єдиним українцем, команді якого вдавалося це зробити, був Стас Медведенко. Гравець є дворазовим переможцем НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс у 2001 та 2002 роках.

Враховуючи той факт, що Лейкерс виступає у Західній конференції, Михайлюк став першим українцем, який переміг у фіналі Сходу НБА.

Нагадаємо, Селтікс здобули "суху" перемогу в серії з Індіаною та стали першими фіналістами НБА. Команда може дізнатися свого суперника у вирішальному протистоянні вже 29 травня, коли Даллас прийме на своєму майданчику Міннесоту у четвертій грі фіналу Заходу. Наразі Маверікс ведуть у серії з рахунком 3:0.

У протистоянні з Пейсерз українець взяв участь лише в другому матчі, вийшовши на паркет наприкінці останньої чверті. Святослав записав на свій рахунок один влучний триочковий кидок.

Загалом, у регулярному сезоні-2023/24 Михайлюк в середньому проводив на майданчику 10,1 хвилини, набирав 4 очки, виконував 1,2 підбирання та робив 0,9 передач.



