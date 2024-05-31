Даллас учетверте переміг Міннесоту і став другим фіналістом плей-оф НБА.

П’ятий матч у серії завершився з рахунком 124:103 на користь Маверікс.

Після перших двох чвертей перевага Дончича та компанії становила 28 очок, але після великої перерви Міннесота змогла скоротити відставання до 21.

Найрезультативнішим гравцем матчу став словенець Лука Дончич, на рахунку якого 36 очок, 10 підбирань і 5 перехоплень. Також був важливим вплив Кайрі Ірвінга, який оформив 36+4+5.

НБА — фінал Західної конференції

31 травня

Міннесота — Даллас 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27)

(Рахунок у серії 1:4)

Даллас вийшов у фінал плей-оф НБА втретє у своїй історії. Попереднього разу це траплялося у 2011 року, коли нинішній головний тренер команди, ще був її гравцем.

У фіналі плей-оф НБА Маверікс зіграють проти Бостона Святослава Михайлюка, який раніше без жодних проблем пройшов Індіану.