Бостон без Михайлюка вчетверте поспіль здолав Індіану та став першим фіналістом НБА
Бостон Селтікс здобув перемогу над Індіаною Пейсерз у четвертому матчі фіналу Східної конференції НБА.
Поєдинок завершився з рахунком 105:102.
Долю матчу та усієї серії вирішив триочковий кидок захисника Бостона Дерріка Вайта за 45 секунд до завершення гри.
Найрезультативнішими гравцями поєдинку стали представники Селтікс Джейлен Браун (29 очок, 6 підбирань та 2 передачі) та Джейсон Тейтум (29+13+8).
Зазначимо, що українець Святослав Михайлюк на паркеті не з'явився.
НБА — фінал Східної конференції
28 травня
Індіана — Бостон 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25)
(Рахунок у серії 0:4)
Відтак Бостон став першим фіналістом НБА цього сезону. Підопічні Джо Мазулли можуть дізнатися свого суперника вже 29 травня, коли Даллас прийме на своєму майданчику Міннесоту у четвертій грі фіналу Заходу. Наразі Маверікс ведуть у серії з рахунком 3:0.