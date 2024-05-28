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Бостон без Михайлюка вчетверте поспіль здолав Індіану та став першим фіналістом НБА

Владислав Уткін — 28 травня, 07:20
Бостон без Михайлюка вчетверте поспіль здолав Індіану та став першим фіналістом НБА

Бостон Селтікс здобув перемогу над Індіаною Пейсерз у четвертому матчі фіналу Східної конференції НБА.

Поєдинок завершився з рахунком 105:102.

Долю матчу та усієї серії вирішив триочковий кидок захисника Бостона Дерріка Вайта за 45 секунд до завершення гри.

Найрезультативнішими гравцями поєдинку стали представники Селтікс Джейлен Браун (29 очок, 6 підбирань та 2 передачі) та Джейсон Тейтум (29+13+8).

Зазначимо, що українець Святослав Михайлюк на паркеті не з'явився.

НБА — фінал Східної конференції
28 травня

Індіана — Бостон 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25)

(Рахунок у серії 0:4)

Відтак Бостон став першим фіналістом НБА цього сезону. Підопічні Джо Мазулли можуть дізнатися свого суперника вже 29 травня, коли Даллас прийме на своєму майданчику Міннесоту у четвертій грі фіналу Заходу. Наразі Маверікс ведуть у серії з рахунком 3:0.

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