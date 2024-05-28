Бостон без Михайлюка вчетверте поспіль здолав Індіану та став першим фіналістом НБА

Бостон Селтікс здобув перемогу над Індіаною Пейсерз у четвертому матчі фіналу Східної конференції НБА.

Поєдинок завершився з рахунком 105:102.

Долю матчу та усієї серії вирішив триочковий кидок захисника Бостона Дерріка Вайта за 45 секунд до завершення гри.

DERRICK WHITE FOR THE WIN IN INDY 🎯



The @celtics advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/bk6LFD4MuN — NBA (@NBA) May 28, 2024

Найрезультативнішими гравцями поєдинку стали представники Селтікс Джейлен Браун (29 очок, 6 підбирань та 2 передачі) та Джейсон Тейтум (29+13+8).

Зазначимо, що українець Святослав Михайлюк на паркеті не з'явився.

НБА — фінал Східної конференції

28 травня

Індіана — Бостон 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25)

(Рахунок у серії 0:4)

Відтак Бостон став першим фіналістом НБА цього сезону. Підопічні Джо Мазулли можуть дізнатися свого суперника вже 29 травня, коли Даллас прийме на своєму майданчику Міннесоту у четвертій грі фіналу Заходу. Наразі Маверікс ведуть у серії з рахунком 3:0.