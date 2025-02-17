Українець Ткаченко допоміг скромному Міттльдойчеру виграти Кубок Німеччини

Гравець збірної України з баскетболу Іван Ткаченко став володарем Кубку Німеччини-2025.

Його Міттльдойчер у фіналі переграв Бамберг – 97:87.

Українець відіграв 18 хвилин та набрав 7 очок (1/2 двоочкові, 1/1 триочкові, 2/4 штрафні), зібрав 6 підбирань, віддав 1 результативну передачу та зробив 1 перехоплення.

Зазначимо, що в матчі 1/2 фіналу Міттльдойчер вибив із турніру мюнхенську Баварію, яка представляє Німеччину в Євролізі.

Команда з міста Вайсенфельс досить скромна. Після повернення до Бундесліги в 2017 році Міттльдойчер жодного разу не виходив до плейоф. В XXI столітті клуб тричі вилітав з елітного дивізіону Німеччини.

27-річний Ткаченко – вихованець Черкаських Мавп. Останні два сезони він грав за Прометей.

Нагадаємо, що у складі ВЕФ Кубок Латвії здобули три представники національної збірної України.

Вчора, 16 лютого, ще одного баскетболіста "синьо-жовтих" Володимира Конєва затримали працівники ТЦК. Згодом стало відомо, що в нього були проблеми з військово-обліковими документами.