У ТЦК прояснили ситуацію з гравцем збірної України Конєвим, якого затримали на кордоні

У неділю, 16 лютого, форвард Дніпра та збірної України з баскетболу Володимир Конєв не зміг дістатись Латвії на матчі відбору до Євробаскета-2025 через затримання співробітниками ТЦК та СП.

У волинському ТЦК, куди згодом доставили гравця, прояснили ситуацію.

Там зазначили, що Конєв перебував у розшуку як порушник військового обліку. Згідно з даними системи "Оберіг", він не з’явився за викликом до ТЦК та СП у строки, зазначені в повістці, яка була надіслана 01.11.2024 р.

Окремо військові наголосили, що листи за підписом міністрів України, адресовані голові Державної прикордонної служби, мають виключно рекомендаційний характер і не є підставою для безперешкодного перетину державного кордону. Такий лист може бути підставою для виїзду лише за умови, що громадянин оновив свої військово-облікові дані та не є порушником військового обліку.

"У відповідь на заяву президента БК Дніпро наголошуємо, що всі громадяни України є рівними перед законом, незалежно від їхньої професії чи статусу. Військовий облік є обов’язком кожного військовозобов’язаного, і його необхідно виконувати відповідно до норм закону", – наголосили в ТЦК.

Водночас речник КСВ Віталій Саранцев у коментарі УП додав, що, командування Сухопутних військ звертатиметься до керівників національних збірних із проханням перевірити наявність документів військового обліку у свого персоналу та спортсменів на предмет відстрочки, бронювання та іншого для уникнення непорозумінь у подальшому.

Раніше президент баскетбольного клубу Дніпро Валерій Кондратьєв заявив про розв'язання проблем Володимира Конєва зі співробітниками ТЦК та СП.