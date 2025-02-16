Три гравці збірної України стали переможцями Кубку Латвії

Гравці збірної України Іссуф Санон, В'ячеслав Бобров та Ілля Сидоров у складі команди ВЕФ стали переможцями Кубку Латвії.

Їхній клуб у вирішальній грі здолав Вентспілс із рахунком 96:81.

Санон набрав 25 очок, зібрав 7 підбирань, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення та 1 блок-шот за 31 хвилину на паркеті.

Бобров відіграв 27 хвилин. За цей час форвард набрав 10 очок, зробив 8 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення та 1 блок-шот.

Плеймейкер Сидоров додав 11 очок за 25 хвилин. Також на його рахунку 3 підбирання та 2 передачі.

Такий вдалий виступ від Іссуфа дозволив йому отримати нагороду MVP.

FINĀLA MVP - ISSUF SANON 🖤



25 PTS | 7 REB | 3 AST pic.twitter.com/0gPoCcCYoh — VEF Rīga (@vefriga) February 15, 2025

Для ВЕФ це була вже четвертий тріумф у Кубку Латвії. Турнір проводиться з 2022 року. Жоден інший клуб ще не був переможцем.

Нагадаємо, вчора Дніпро переграв Рівне в межах баскетбольної Суперліги України.