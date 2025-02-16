Три гравці збірної України стали переможцями Кубку Латвії
Гравці збірної України Іссуф Санон, В'ячеслав Бобров та Ілля Сидоров у складі команди ВЕФ стали переможцями Кубку Латвії.
Їхній клуб у вирішальній грі здолав Вентспілс із рахунком 96:81.
Санон набрав 25 очок, зібрав 7 підбирань, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення та 1 блок-шот за 31 хвилину на паркеті.
Бобров відіграв 27 хвилин. За цей час форвард набрав 10 очок, зробив 8 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення та 1 блок-шот.
Плеймейкер Сидоров додав 11 очок за 25 хвилин. Також на його рахунку 3 підбирання та 2 передачі.
Такий вдалий виступ від Іссуфа дозволив йому отримати нагороду MVP.
Для ВЕФ це була вже четвертий тріумф у Кубку Латвії. Турнір проводиться з 2022 року. Жоден інший клуб ще не був переможцем.
Нагадаємо, вчора Дніпро переграв Рівне в межах баскетбольної Суперліги України.