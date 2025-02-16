Гравця збірної України затримали співробітники ТЦК

Форвард Дніпра та збірної України з баскетболу не зміг дістатись Латвії на матчі відбору до Євробаскета-2025 через затримання співробітниками ТЦК та СП.

Про це повідомив президент БК Валерій Кондратьєв.

"Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв’язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК Дніпро – Володимир Конєв і Даніїл Сипало – маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки.



Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК в Луцьку для з’ясування обставин.



Звертаюся до міністра молоді та спорту Матвія Бідного, голови НОК Вадима Гутцайта, генерального секретаря ФБУ Володимира Драбіковського та президента ФБУ Михайла Бродського з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь нашої країни на міжнародній арені – так само як це роблять футболісти національної збірної України та представники інших команд", – написав функціонер.