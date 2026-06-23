Блокбастер із греком у головній ролі: як змінює розстановку сил перехід Адетокумбо до Маямі

Останні десять років Янніс Адетокумбо стабільно входить до когорти найкращих баскетболістів НБА. Це підтверджують і його індивідуальні нагороди, і командні успіхи, і бажання кількох франшиз віддати за нього ледь не половину своїх активів.

Переможцем у боротьбі за "Фріка" став Маямі Гіт.

Чи повертає він флоридців до числа реальних претендентів на титул та що далі чекає самого Адетокумбо – розбираємося в матеріалі.

Нового one-club man не буде. І причина не в Яннісі

Кобі Браянт, Тім Данкан, Дірк Новіцкі. Кожен із них провів усю кар'єру в НБА в одному клубі. Здавалося, що така ж доля чекає і на Адетокумбо.

Однак в останні роки система дала збій.

І справа не в Яннісі. Він як був машиною на паркеті, так нею і залишився. Якщо говорити про слабкі сторони грека, то їх фактично дві: нестабільний дальній кидок та повільний ритуал виконання штрафних, який неодноразово ставав приводом для жартів і перформансів уболівальників суперників.

У всьому іншому він залишається елітним виконавцем.

Силові проходи під кільце, контроль м'яча для гравця своїх габаритів, гра спиною до кошика, неймовірний атлетизм. Зріст і розмах рук дозволяють Яннісу домінувати і під власним щитом, а баскетбольний інтелект дає можливість читати розвиток атак суперника на кілька кроків уперед.

Показовий факт: із 2019 по 2023 рік Адетокумбо незмінно потрапляв до першої символічної збірної захисту, а в сезоні-2019/20 отримав нагороду Defensive Player of the Year.

Проблема була не в ньому. Проблема була в організації.

За останні чотири роки Бакс тричі вилітали вже в першому раунді плейоф, а минулу регулярку завершили навіть поза зоною плей-ін. Так, свою роль відіграли травми самого Янніса, який провів лише 36 матчів, але відсутність грека лише оголила справжній стан команди.

Партнери не змогли компенсувати втрату лідера, а керівництво не запропонувало достатньо якісного оточення. Складається враження, що навіть за умови повного здоров'я Адетокумбо Мілвокі вже не був крейсером, а радше Титаніком, який рано чи пізно наштовхувався б на черговий айсберг у першому або максимум у другому раунді плейоф. Це не те, що влаштовуватиме суперзірку.

І кейс Янніса дедалі більше почав нагадувати історію Кевіна Гарнетта.

Двадцять років тому про Гарнетта говорили майже тими самими словами. Він дванадцять років виступав за Міннесоту, був обличчям франшизи, але так і не отримав навколо себе команди, здатної регулярно боротися за титул.

Різниця лише в тому, що сага Гарнетта завершилася за кілька днів, а історія з можливим відходом Адетокумбо розтягнулася на місяці. Крім того, "Біг Тікет" став останнім елементом для сформованого претендента на чемпіонство. Кевін взяв титул уже в перший рік.

Чи можна сказати, що Маямі Маямі очікує такий сценарій?

У Флориді знову спекотно. І справа не в погоді

Маямі залишається однією з найуспішніших франшиз XXI століття.

Три чемпіонські титули, чотири виходи до фіналу НБА та ще два фінали Східної конференції.

Для побудови чемпіонських команд Пету Райлі свого часу допомагало все: вибір Двейна Вейда на драфті, конфлікт між Шакілом О'Нілом і Кобі Браянтом, "The Decision" Леброна Джеймса та тренерський геній Еріка Споельстри.

Однак останніми роками організація вперлася у власну стелю.

Бем Адебайо та Тайлер Гірро довели, що в ролі головних зірок вони не здатні регулярно забезпечувати навіть 50 перемог за сезон. Не рятували й традиційно сильні скаутинг та розвиток гравців.

Маямі продовжував знаходити баскетболістів наприкінці драфту або навіть серед недрафтованих, перетворюючи їх на якісних гравців ротації. Показово, що після відходу з Гіт чимало з них помітно втрачали в ефективності.

Саме це і є справжньою суттю Heat Culture. Не титули. Не фінали. А готовність працювати більше за інших, постійно прогресувати та боротися до останнього.

Втім, навіть найкраща культура працює ефективніше, коли має лідера.

Свого часу ним був Шакіл О'Ніл. Потім – Двейн Вейд. Далі – Леброн Джеймс. Пізніше обличчям франшизи став Джиммі Батлер.

Він ніколи не був талантом масштабу Леброна чи Янніса, але ідеально відповідав духу організації. Десь взяти складний кидок, вступити в конфлікт із лідерами суперників, битися не за себе, а за емблему, за напарників.

Тепер Райлі знову отримав такого лідера.

І заради цього виклав на стіл майже всі свої активи.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Що отримав Маямі:

Янніс Адетокумбо;

Боббі Портіс.

Що віддав Маямі:

Тайлер Гірро;

Калел Вейр;

Хайме Хакес;

Каспарас Якучоніс;

пік №13 драфту-2026;

право обміну піками у 2030 році;

пік другого раунду драфту-2033.

Що залишилося навколо Янніса

Навіть після обміну в Маямі залишається достатньо цікавий кістяк.

Бем Адебайо – один із найкращих оборонних центрів ліги. І автор немислимого рекорду результативності, до речі. Норман Пауелл провів найкращий сезон у кар'єрі. Ендрю Віггінс усе ще здатен бути якісним двостороннім вінгом.

Є корисні рольовики на кшталт Давіона Мітчелла, Сімоне Фонтеккіо та Пелле Ларссона. Окремо варто згадати Ніколу Йовича. Серб додає з кожним сезоном, хоча травми поки заважають повністю розкрити потенціал.

Проблема полягає в іншому. Після такого трейду активів у клубу майже не залишилося.

Вибір першого раунду-2027 має захист лише в лотерейному діапазоні. Якщо Гіт потраплять до топ-16 ліги, то він відійде Шарлотт. Зрозуміло, що з Адетокумбо ніхто сезон "зливати" не буде. За підсумками сезону-2027/28 Горнетс також зможуть обрати пік "спекотних", якщо він буде вищий за їхній власний. У 2030-му такий мув уже зможе провернути Бакс. .

Другий раунд також практично спорожнів. На картинці від RealGM не вказано 2033-й, але й той поїхав тепер у Вісконсін.

Тому подальше посилення доведеться шукати на ринку ветеранів та мінімальних контрактів.

Серед потенційних "рингчейзерів" можуть опинитися Гаррісон Барнс, Ніколя Батюм, Бредлі Біл, Андре Драммонд чи Сет Каррі. Жоден із них уже не здатен кардинально змінити долю команди, але кожен може додати корисні 10-15 хвилин із лави.

А ще не варто забувати про Споельстру. Якщо в НБА є тренер, який може витиснути максимум із непомітних виконавців, то це саме він.

Не здивуємося, якщо вже під час Літньої ліги Маямі знайде чергового недрафтованого гравця, який за кілька місяців стане важливим елементом ротації претендента на титул.

І є ще один майже гарантований наслідок цього обміну. Разом із Яннісом до Флориди, напевно, переберуться його брати – Танасіс та Алекс Адетокумбо.

Не факт, що вони б і в чемпіонаті України були б головними зірками (до війни так точно), але протекторат чи просто бажання Янніса бути поруч з братами постійно їм гарантували місце в ростері "оленів".

After 13 seasons, the Giannis Antetokounmpo era is over in Milwaukee:



🦌 2021 NBA Champion and Finals MVP

🦌 2024 NBA Cup Champion and MVP

🦌 Back-to-back MVP in 2019 and 2020

🦌 2020 NBA Defensive Player of the Year

🦌 10-time NBA All-Star

🦌 9-time All-NBA honors

🦌 5-time… pic.twitter.com/ivLRIzqw7g — Yahoo Sports (@YahooSports) June 23, 2026

Схід і його нова ієрархія

За останні вісім сезонів НБА отримала вісім різних чемпіонів. Однак на Сході за цей час по-справжньому стабільною силою залишався лише Бостон.

Торонто після відходу Кавая Леонарда швидко скотився до рівня середняка та пройшов через ребілд. Мілвокі тепер також змушений починати новий цикл, щоб стати Феніксом, який повстає з попелу. Індіана чекатиме, яким повернеться Тайріз Галібертон після пропущеного сезону.

Філадельфія та Клівленд попри регулярні високі місця залишаються командами, які поки що не довели свою спроможність боротися за титул. На двох за останні вісім років вони мають лише один фінал конференції. Та й там "Кевз" відлетіли 0-4.

Звісно, залишається Нью-Йорк – чинний чемпіон НБА.

Але якщо й ризикувати, то саме зараз. Пет Райлі отримав туза. Тепер усе залежатиме від того, які карти випадуть далі.

У його руках опинився один із п'яти найкращих баскетболістів світу. А такі можливості на ринку з'являються вкрай рідко.

НБА багато в чому нагадує покер. Мало отримати сильну стартову руку. Потрібно ще правильно розіграти партію, діяти на флопі, залишатися холоднокровним у вирішальний момент і мати хоча б трохи удачі.

Схоже, у Маямі вирішили, що настав час іти ва-банк.