Маямі планує розірвати контракт із Розіром на тлі розслідування ФБР перед стартом плейоф
Керівництво клубу Національної баскетбольної асоціації Маямі Гіт планує розірвати контракт із захисником Террі Розіром до кінця регулярного сезону, щоб звільнити місце в заявці на матчі плейоф.
Про це повідомляє ESPN.
Баскетболіст не перебуває з командою з моменту свого арешту 23 жовтня минулого року в межах розслідування ФБР щодо нелегальних ставок на спорт.
Розір не визнав провину за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей, а його виплати за контрактом на суму 26,6 мільйона доларів заблоковані на період судового процесу.
Оскільки угода гравця завершується влітку, клуб має відрахувати 32-річного захисника до 9 квітня, щоб процедура завершилася до кінця регулярного чемпіонату 12 квітня.
Зауважимо, що за кар'єру в НБА Розір провів 665 матчів, у середньому набираючи 13,9 очка, 3,9 підбирання та 3,5 передачі.
Нагадаємо, у листопаді минулого року представники ліги провели брифінг у Конгресі США щодо арешту Розіра, тренера Портленда Чонсі Біллапса та колишнього гравця Деймона Джонса.