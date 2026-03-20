Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Маямі планує розірвати контракт із Розіром на тлі розслідування ФБР перед стартом плейоф

Микола Літвінов — 20 березня 2026, 00:28
Террі Розір
nba.com

Керівництво клубу Національної баскетбольної асоціації Маямі Гіт планує розірвати контракт із захисником Террі Розіром до кінця регулярного сезону, щоб звільнити місце в заявці на матчі плейоф.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст не перебуває з командою з моменту свого арешту 23 жовтня минулого року в межах розслідування ФБР щодо нелегальних ставок на спорт.

Розір не визнав провину за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей, а його виплати за контрактом на суму 26,6 мільйона доларів заблоковані на період судового процесу.

Оскільки угода гравця завершується влітку, клуб має відрахувати 32-річного захисника до 9 квітня, щоб процедура завершилася до кінця регулярного чемпіонату 12 квітня.

Зауважимо, що за кар'єру в НБА Розір провів 665 матчів, у середньому набираючи 13,9 очка, 3,9 підбирання та 3,5 передачі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року представники ліги провели брифінг у Конгресі США щодо арешту Розіра, тренера Портленда Чонсі Біллапса та колишнього гравця Деймона Джонса.

Маямі Гіт НБА

Маямі Гіт

Останні новини