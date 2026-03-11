Нереальний момент: Адебайо – про побитий рекорд Кобі Браянта

Центровий Маямі Хіт Бем Адебайо висловився про свій рекордний перформанс у матчі проти Вашингтона.

Його слова передає Basket News.

28-річний баскетболіст напередодні набрав 83 очка за гру. Він побив рекорд результативності XXI століття у НБА, який утримував легендарний Кобі Браянт.

Американець був на сьомому небі від щастя. Він заявив, що пишається своїм досягненням.

"Мені цікаво, що б він сказав, побачивши, що хтось набрав 83 очка. Звісно, ми бачили 60, 70 очок, але 83 та обійти його – у моїй голові це як: "Що б він сказав мені?" Я завжди хотів поговорити з ним, але він, мабуть, сказав би: "Зроби це ще раз". Це просто нереальний момент – бути поруч із тим, кого ти обожнював у дитинстві. Це особливий момент. Вілт, я і Кобі – звучить шалено", – сказав Адебайо.

Зазначимо, що загалом це другий результат в історії за кількістю набраних очок в одному матчі НБА. Абсолютним рекордсменом залишається Вілт Чемберлен, який набрав 100 очок у 1962 році.

Нагадаємо, що Маямі наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці Східної конференції. У 66 матчах регулярного чемпіонату "Хіт" здобули 37 перемог.