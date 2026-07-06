Збірна України дізналася розклад другого етапу відбору на ЧС-2027
Збірна України з баскетболу дізналася календар другого етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027.
Його оприлюднила Міжнародна федерація баскетболу (FIBA).
Нагадаємо, у наступному раунді відбору "синьо-жовті" зіграють з Грецією, Португалією та Чорногорією, які вийшли з групи B.
Збірна України розпочне другий етап 28 серпня номінально домашнім матчем проти Греції, після чого 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
Турнірне становище команд перед стартом другого раунду
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи здобудуть путівки на фінальну частину чемпіонату світу-2027, яка відбудеться в Катарі.
У заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді (99:69), а Грузія в драматичному матчі в овертаймі здолала Іспанію. У підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу.