Збірна України дізналася розклад другого етапу відбору на ЧС-2027

Збірна України з баскетболу дізналася календар другого етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Його оприлюднила Міжнародна федерація баскетболу (FIBA).

Нагадаємо, у наступному раунді відбору "синьо-жовті" зіграють з Грецією, Португалією та Чорногорією, які вийшли з групи B.

Збірна України розпочне другий етап 28 серпня номінально домашнім матчем проти Греції, після чого 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

Турнірне становище команд перед стартом другого раунду

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи здобудуть путівки на фінальну частину чемпіонату світу-2027, яка відбудеться в Катарі.

У заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді (99:69), а Грузія в драматичному матчі в овертаймі здолала Іспанію. У підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу.