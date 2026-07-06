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Збірна України дізналася розклад другого етапу відбору на ЧС-2027

Олексій Мурзак — 6 липня 2026, 16:57
Збірна України дізналася розклад другого етапу відбору на ЧС-2027
ФБУ

Збірна України з баскетболу дізналася календар другого етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Його оприлюднила Міжнародна федерація баскетболу (FIBA).

Нагадаємо, у наступному раунді відбору "синьо-жовті" зіграють з Грецією, Португалією та Чорногорією, які вийшли з групи B.

Збірна України розпочне другий етап 28 серпня номінально домашнім матчем проти Греції, після чого 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

Турнірне становище команд перед стартом другого раунду

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи здобудуть путівки на фінальну частину чемпіонату світу-2027, яка відбудеться в Катарі.

У заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді (99:69), а Грузія в драматичному матчі в овертаймі здолала Іспанію. У підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу.

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