Все вирішував провал у третій чверті: історія зустрічей України та Греції

У п'ятницю, 28 серпня, збірна України з баскетболу зіграє проти національної команди Греції. Матч відбудеться у межах відбору на чемпіонат світу 2027.

Для команд це буде лише третя офіційна зустріч в історії. Наразі обидва рази тріумфаторами ставали греки.

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Вперше Україна та Греція зійшлися на Євробаскеті-2003. Поєдинок відбувся на груповому етапі. "Еліни" здобули перемогу з рахунком 79:73.

Варто зазначити, що після першої половини українці мали солідну перевагу – 39:19.

Найкращим у тій грі став Дімос Дікудіс – 21 очко. За українців 19 очок набрав Артур Дроздов. Станіслав Балашов записав у свій актив дабл-дабл (14 очок + 10 підбирань).

Вдруге "синьо-жовті" та греки зійшлися на чемпіонаті Європи 2022. Команда Айнарса Багатскіса виграла першу половину (46:39), але після великої перерви греки перехопили ініціативу, що дозволило їм здобути комфортний успіх – 99:79.

Зірка збірної Греції Янніс Адетокумбо набрав 41 очко і додав 9 підбирань. За українців по 16 очок здобули Святослав Михайлюк та Іссуф Санон.

Україна – Греція. Історія зустрічей

07.09.2003. Греція – Україна 79:73 (9:22, 10:17, 35:16, 25:18)

06.09.2022. Греція – Україна 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22)

28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Грузії разом із GGBET!

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