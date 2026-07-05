Україна розгромила Данію в заключному матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027

У неділю, 5 липня, збірна України з баскетболу провела останній матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027, в якому обіграла Данію.

Зустріч на "Farum Arena" завершилася з рахунком 99:69 на користь "синьо-жовтих".

Після першої чверті збірна Данії вела з перевагою у три очки. Підопічні Айнарса Багатскіса переломили хід зустрічі у другій 10-хвилинці, яку завершили з рахунком 31:12 на свою користь.

Третій ігровий відрізок "синьо-жовті" виграли 24:19, а в останній чверті впевнено довели справу до перемоги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став українець Святослав Михайлюк, який набрав 30 очок, зробив 4 підбирання та віддав 5 передач. У данців найкращим став Густав Дреєр Еріксен (14 очок).

Кваліфікація на ЧС-2027 з баскетболу

Група А, 6 тур

Данія – Україна 69:99 (25:22, 12:31, 19:24, 13:22)

Нагадаємо, що напередодні збірна України перемогла Грузію та достроково гарантувала собі вихід до другого етапу кваліфікації ЧС-2027. Завдяки перемозі над Данією підопічні Багатскіса з другого місця групи А вийшли до наступної стадії з балансом 4-2.

У другому раунді кваліфікації Україна проведе шість матчів проти команд, які вийдуть із групи B. Ця стадія відбору для підопічних Айнарса Багатскіса розпочнеться 28 серпня.