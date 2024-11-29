Підсумок поразок від Ізраїля: Україна втратила одну позицію у рейтингу ФІБА
Збірна України опустилася на 37-й рядок в оновленому світовому рейтингу після матчів відбору на Євробаскет-2025. Серед європейських команд "жовто-сині" йдуть 17-ми.
Про це свідчить рейтинг на сайті ФІБА.
Команда Віталія Степановського втратила одну позицію через дві поразки від Ізраїля (73:86 та 75:88) у межах кваліфікації чемпіонату Європи 2025 року.
"Біло-сині" в свою чергу піднялися на два рядки й тепер займають 39-те місце.
Лідером світового рейтингу залишається переможець Олімпіади-2024 збірна США. Варто зазначити, що перша десятка рейтингу не зазнала змін.
Рейтинг ФІБА (29 листопада)
- США 839 очок
- Сербія 759,6
- Німеччина 755,1
- Франція 753
- Канада 747,5
- Іспанія 746,6
- Австралія 733,2
- Аргентина 731,8
- Латвія 710,9
- Литва 701,3
...
37. Україна 330,6
Збірна України займає останнє місце у своїй групі відбору на Євробаскет-2025, програвши усі чотири матчі. Проте "жовто-сині" все ще зберігають шанси на вихід до основної частини турніру.
Доля української команди вирішуватиметься у лютому 2025 року, коли вона зіграє зі Словенією (20 лютого) та Португалією (23 лютого).
Нещодавно головний тренер збірної України Віталій Степановський підбив підсумки виступу його підопічних у двої іграх з Ізраїлем.