Підсумок поразок від Ізраїля: Україна втратила одну позицію у рейтингу ФІБА

Збірна України опустилася на 37-й рядок в оновленому світовому рейтингу після матчів відбору на Євробаскет-2025. Серед європейських команд "жовто-сині" йдуть 17-ми.

Про це свідчить рейтинг на сайті ФІБА.

Команда Віталія Степановського втратила одну позицію через дві поразки від Ізраїля (73:86 та 75:88) у межах кваліфікації чемпіонату Європи 2025 року.

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"Біло-сині" в свою чергу піднялися на два рядки й тепер займають 39-те місце.

Лідером світового рейтингу залишається переможець Олімпіади-2024 збірна США. Варто зазначити, що перша десятка рейтингу не зазнала змін.

Рейтинг ФІБА (29 листопада)

США 839 очок Сербія 759,6 Німеччина 755,1 Франція 753 Канада 747,5 Іспанія 746,6 Австралія 733,2 Аргентина 731,8 Латвія 710,9 Литва 701,3

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37. Україна 330,6

Збірна України займає останнє місце у своїй групі відбору на Євробаскет-2025, програвши усі чотири матчі. Проте "жовто-сині" все ще зберігають шанси на вихід до основної частини турніру.

Доля української команди вирішуватиметься у лютому 2025 року, коли вона зіграє зі Словенією (20 лютого) та Португалією (23 лютого).

Нещодавно головний тренер збірної України Віталій Степановський підбив підсумки виступу його підопічних у двої іграх з Ізраїлем.