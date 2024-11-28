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Гравець збірної України зацікавив клуб Євроліги

Руслан Травкін — 28 листопада 2024, 22:37
Гравець збірної України зацікавив клуб Євроліги
Іссуф Санон
ФБУ

Сербський Партизан зацікавився гравцем збірної України Іссуфом Саноном, який зараз грає за латвійський ВЕФ.

Про це повідомляє інсайдер Лука Д'Алессандро.

Він не наводить деталей. Раніше інший інсайдер Андреа Кальцоні повідомляв, що сербський гранд дійсно шукає баскетболіста, який може зіграти комбогарда.

Санон після двох років виступів за Прометей влітку приєднався до ВЕФ. Зараз 25-річний українець у матчах Ліги чемпіонів набирає 18,5 очка та робить 3,0 перехоплення за 31 хвилину на паркеті.

Іссуф почав займатися баскетболом у рідному Донецьку. Згодом приєднався до Дніпра. Також виступав за Олімпію (Словенія) та Шауляй (Литва). На драфті-2018 був обраний під №44 клубом Вашингтон Візардс, але так і не отримав контракту від клубів найсильнішої баскетбольної ліги світу.

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