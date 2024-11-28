Гравець збірної України зацікавив клуб Євроліги

Сербський Партизан зацікавився гравцем збірної України Іссуфом Саноном, який зараз грає за латвійський ВЕФ.

Про це повідомляє інсайдер Лука Д'Алессандро.

Він не наводить деталей. Раніше інший інсайдер Андреа Кальцоні повідомляв, що сербський гранд дійсно шукає баскетболіста, який може зіграти комбогарда.

Issuf Sanon on the radar of KK Partizan Belgrade — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) November 28, 2024

👀🇷🇸UPDATE

KK Partizan wants to strengthen the backcourt. The Serbian team is observing different profiles (SG/SF) and could move for a new signing, I’m told. #EuroLeague #KKPartizan #kkp pic.twitter.com/Z25keQ84uz — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) November 28, 2024

Санон після двох років виступів за Прометей влітку приєднався до ВЕФ. Зараз 25-річний українець у матчах Ліги чемпіонів набирає 18,5 очка та робить 3,0 перехоплення за 31 хвилину на паркеті.

Іссуф почав займатися баскетболом у рідному Донецьку. Згодом приєднався до Дніпра. Також виступав за Олімпію (Словенія) та Шауляй (Литва). На драфті-2018 був обраний під №44 клубом Вашингтон Візардс, але так і не отримав контракту від клубів найсильнішої баскетбольної ліги світу.