Гладир увійшов до тренерського штабу турецького гранда

Асистент головного тренера збірної України з баскетболу Сергій Гладир продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Про це повідомляє ФБУ.

Він став помічником Манучара Маркоїшвілі, який напередодні очолив Галатасарай. Вони вже працювали разом у тренерському штабі Монако.

Наприкінці минулого сезону після відходу Васіліса Спануліса грузинський тренер тимчасово очолював монегасків у Євролізі. Водночас Гладир керував командою у матчах чемпіонату Франції, здобувши з нею "золото".

Дебютувати в новій ролі український спеціаліст може вже 18 жовтня в поєдинку проти Бешикташа. До тренерського штабу цього клубу входить інший наш земляк – Дмитро Болдаєв.