40 років – не вирок: наступні вікові рекорди, які ЛеБрон може побити

Після того, як суперзірці Лейкерс ЛеБрону Джеймсу виповнилося 40 років, постало питання, які ще рекорди, пов'язані з його віком, він може побити.

Тому ClutchPoints виділили декілька досягнень, які можуть подкоритися 40-річному "Королю".

ЛеБрон може стати другим гравцем в історії НБА, який набрав 40 очок у 40 років. Поки що цим може похвалитися лише Майкл Джордан.

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У матчі проти Клівленда (110:122) Джеймс розпочав лік очок, набраних у 40-річному віці. ЛеБрон набрав 23 очки. Рекорд належить Каріму Абдул-Джаббару, у якого 1 941 очко після святкування 40-річчя.

Ще одним досягненням "Короля" може стати трипл-дабл у 40 років. Карл Мелоун зробив це одного разу.

Найвіковішим чинним гравцем в історії НБА був Нат Хікі, якому на момент його останньої гри в лізі було 45 років. Ще одна ціль для Джеймса.

У середньому за матч гравці у 40+ років набирали 6,6 очка, 3,5 підбирання та 1,4 передачі. Після гри з Кавальєрс його середні показники становлять 23 очки, 4 підбирання та 7 передач.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися зі спеціальним матеріалом, приуроченим найвизначним подіям у житті та кар'єрі ЛеБрона Джеймса.