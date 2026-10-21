Леброн став найстаршим гравцем в історії Філадельфії
Зірка НБА Леброн Джеймс дебютував у складі Філадельфії в НБА та увійшов в історію франшизи.
Про це повідомила журналістка Кіртіка Утаякумар.
41-річний баскетболіст перевершив досягнення Ріка Маргона, який виходив на паркет у віці 40 років у 1999-му.
Окрім того, Джеймс встановив декілька досягнень у межах НБА. Форвард набрав 14 очок, віддав 7 передач та зібрав 9 підбирань, що є найкращим показником за усю історію чемпіонату серед гравців у віці 40+.
Також в активі Леброна ще один рекорд – 23-й матч-відкриття поспіль, а для нього подібний поєдинок вперше завершився перемогою після того, як його команда поступалась за підсумками перших двох чвертей.
Нагадаємо, очки Леброна Джеймса допомогли Філадельфії переграти Нью-Йорк Нікс із рахунком 106:100.
Зазначимо, що "Король Джеймс" став гравцем "Севенті Сіксерс" влітку. Він перейшов на правах вільного агента після завершення контракту з Лос-Анджелес Лейкерс.
Раніше повідомлялось, що лідер Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма встановив неприємний рекорд у грі з Оклахомою.