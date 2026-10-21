Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

Леброн став найстаршим гравцем в історії Філадельфії

Володимир Максименко — 21 жовтня 2026, 16:25
Леброн став найстаршим гравцем в історії Філадельфії
Леброн Джеймс
Getty Images

Зірка НБА Леброн Джеймс дебютував у складі Філадельфії в НБА та увійшов в історію франшизи.

Про це повідомила журналістка Кіртіка Утаякумар.

41-річний баскетболіст перевершив досягнення Ріка Маргона, який виходив на паркет у віці 40 років у 1999-му.

Окрім того, Джеймс встановив декілька досягнень у межах НБА. Форвард набрав 14 очок, віддав 7 передач та зібрав 9 підбирань, що є найкращим показником за усю історію чемпіонату серед гравців у віці 40+.

Також в активі Леброна ще один рекорд – 23-й матч-відкриття поспіль, а для нього подібний поєдинок вперше завершився перемогою після того, як його команда поступалась за підсумками перших двох чвертей.

Нагадаємо, очки Леброна Джеймса допомогли Філадельфії переграти Нью-Йорк Нікс із рахунком 106:100.

Зазначимо, що "Король Джеймс" став гравцем "Севенті Сіксерс" влітку. Він перейшов на правах вільного агента після завершення контракту з Лос-Анджелес Лейкерс. 

Раніше повідомлялось, що лідер Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма встановив неприємний рекорд у грі з Оклахомою.

Леброн Джеймс НБА Філадельфія Севенті Сіксерс

Леброн Джеймс

Леброн – у Філадельфії, зміни в Бостоні та Маямі, Нікс захищають титул: прев’ю Східної конференції НБА
Я робитиму все, що потрібно команді: Леброн – про перевагу своєї гри у Філадельфії
Усе відчувалося трохи інакше: Леброн – про свій дебют за Філадельфію
Леброн набрав 10 очок у дебютному матчі за Філадельфію
Він присутній на вечірці, але не на сцені: О'Ніл оцінив спадщину Леброна в Лейкерс

Останні новини