Леброн став найстаршим гравцем в історії Філадельфії

Зірка НБА Леброн Джеймс дебютував у складі Філадельфії в НБА та увійшов в історію франшизи.

Про це повідомила журналістка Кіртіка Утаякумар.

41-річний баскетболіст перевершив досягнення Ріка Маргона, який виходив на паркет у віці 40 років у 1999-му.

At 41-years-old, LeBron James will be the oldest player to play for Philly in Sixers franchise history, passing 40-year-old Rick Mahorn (1999). — Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) July 24, 2026

Окрім того, Джеймс встановив декілька досягнень у межах НБА. Форвард набрав 14 очок, віддав 7 передач та зібрав 9 підбирань, що є найкращим показником за усю історію чемпіонату серед гравців у віці 40+.

LeBron in his Philly debut: 14 PTS 9 REB 7 AST The most PTS, REB and AST in a game by a 40+ year old in franchise history. https://t.co/aFP14yEt9h — StatMuse (@statmuse) October 21, 2026

Також в активі Леброна ще один рекорд – 23-й матч-відкриття поспіль, а для нього подібний поєдинок вперше завершився перемогою після того, як його команда поступалась за підсумками перших двох чвертей.

Нагадаємо, очки Леброна Джеймса допомогли Філадельфії переграти Нью-Йорк Нікс із рахунком 106:100.

Зазначимо, що "Король Джеймс" став гравцем "Севенті Сіксерс" влітку. Він перейшов на правах вільного агента після завершення контракту з Лос-Анджелес Лейкерс.

Раніше повідомлялось, що лідер Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма встановив неприємний рекорд у грі з Оклахомою.