Тріумф Лейкерс, впевнена перемога Селтікс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 1 січня відбулось шість поєдинків регулярного чемпіонату НБА.

Бостон Селтікс з великою перевагою обіграв Торонто Рапторс – 125:71.

Поразка Лос-Анджелес Лейкерс Клівленд Кавалерс з рахунком – 110:122.

Бостон продовжує змагатись за лідерство у Конференції Схід з Клівлендом, а Лос-Анджелес та на Заході йде у зоні плейоф.

Торонто Рапторс – передостанні, 14-ті на Сході.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

1 січня

Бостон Селтікс – Торонто Рапторс 125:71 (23:12, 22:23, 45:18, 35:18)

Сан-Антоніо Спурс – Лос-Анджелес Кліперс 122:86 (31:17, 32:26, 28:20, 31:23)

Оклахома Тандер – Міннесота Тімбервулвз 113:105 (21:24, 25:28, 43:23, 24:30)

Фенікс Санс – Мемфіс Грізліс 112:117 (26:36, 29:33, 31:22, 26:26)

Лос-Анджелес Лейкерс – Клівленд Кавалерс 110:122 (30:34, 23:24, 25:29, 32:35)