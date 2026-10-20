Леброн – у Філадельфії, зміни в Бостоні та Маямі, Нікс захищають титул: прев’ю Східної конференції НБА

Фанати баскетболу дочекалися. У ніч із 20 на 21 жовтня розпочнеться новий сезон Національної баскетбольної асоціації.

Ця ліга прекрасна тим, що до пулу претендентів на титул входить майже десяток команд. Звичайно, хтось має більше шансів, хтось – менше.

Конкуренцію підтверджує й той факт, що починаючи із сезону-2018/19 НБА вже вісім років поспіль отримує нового чемпіона. Загалом за цей відрізок у фіналі побували 13 команд (вісім чемпіонів, а також Маямі, Фінікс, Даллас, Індіана та Сан-Антоніо). Фактично це половина всіх команд ліги.

Цього року експерти й букмекери відзначають, що Схід виглядає конкурентнішим за Захід. Там є два явні фаворити – Оклахома та Сан-Антоніо. Тут – чинні чемпіони з Нью-Йорка та низка франшиз, які зберегли свої "кістяки", зробили кілька цікавих підписань і трейдів, а також виростили молодих талантів до рівня зірок.

Нікс усе ще "голодні"?

Нью-Йорк нарешті дочекався свого моменту. Після чемпіонства, яке стало для франшизи першим за 53 роки, Нікс розпочинають новий сезон не в ролі переслідувачів, а як команда, на яку полюватимуть усі конкуренти. І головне питання тепер полягає в тому, чи вистачить підопічним Майка Брауна мотивації та ресурсів, аби повторити тріумф.

Three MVPs. One HISTORIC season. 🏆 Emirates NBA Cup MVP 🏆 Eastern Conference Finals MVP 🏆 NBA Finals MVP Jalen Brunson made history in 2025-26, becoming the first player to win all three honors while capturing an NBA Championship! JB and the Knicks begin their title defense against the new-look Sixers TOMORROW night at 7pm/et on NBC & Peacock! — NBA (@NBA) October 20, 2026

Чемпіонське ядро збереглося. Джейлен Брансон, Карл-Ентоні Таунс, Джош Гарт, Мікал Бріджес та О Джі Анунобі все ще разом. Їхня зіграність і досвід минулорічного плейоф можуть стати вирішальними в боротьбі з конкурентами, які за літо суттєво зміцнилися.

Водночас Нью-Йорк втратив Мітчелла Робінсона, тож глибина передньої лінії викликає певні запитання. Так, можна безліч разів згадувати його постійне перебування в лазареті та смішні 50,8% реалізації штрафних, але цей бігмен за кар'єру в середньому робить 3,7 підбирання в нападі за 23,4 хвилини на паркеті.

Для розуміння того, наскільки це крутий показник: шість команд минулого сезону в середньому збирали менше ніж 10 підбирань на чужому щиті за 48 хвилин матчу. Нікс саме завдяки цьому бігмену завжди були серед найкращих команд за очками другого шансу.

Ситуацію ускладнює й те, що Робінсон пішов вільним агентом до Бостона – прямого конкурента по дивізіону, який також має чемпіонські амбіції.

Окрім Селтікс, буде ще ціла низка команд, які мріють відібрати в Нікс їхній статус. Утім, Нью-Йорк має те, чого не купиш за одне міжсезоння, – перевірену командну хімію. Тепер завдання Брансона та компанії – довести, що їхній тріумф був не казкою на один сезон, а початком нової династії.

Головні виклики

Такий склад дає підстави бути впевненими, що чинний чемпіон точно фінішує в топ-4 турнірної таблиці. Водночас певне занепокоєння викликає статус Карла-Ентоні Таунса.

Нікс чимало витрачали в останні роки, але після здобуття титулу вже не готові так активно розкидатися грошима. Тому перемовини щодо нового контракту між сторонами зайшли в глухий кут. Форвард хоче більше, керівництво торгується. Хто-зна, як це позначиться на самому Таунсі та загалом на атмосфері в роздягальні.

Не менш обережно варто ставитися й до другого сезону Майка Брауна на чолі команди. Фахівець показав результат 41–25 (регулярний чемпіонат був коротшим через локаут) у сезоні-2011/12 на посаді наставника Лейкерс, але вже на початку наступної кампанії був звільнений.

У сезоні-2022/23 Браун очолив Кінгз і вперше за 17 років вивів "королів" у плейоф. Наступного року команда здобула 46 перемог при 36 поразках. Показник пристойний, але цього не вистачило для виходу до постсезону.

Who let the dogs out! 🗣️ 😂 Mike Brown está más que listo para la celebración del título NBA de los Knicks https://t.co/TAIU44UN4l — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 18, 2026

Тепер на Майка знову чекає випробування другим сезоном. Він задав високу планку – чемпіонство. Фактично будь-який результат, окрім повторного тріумфу, ризикує сприйматися як провал. Побачимо, чи впораються тренер і його штаб із цим тиском.

Радикальний ребілд Філадельфії

У Філадельфії, схоже, вирішили більше не відкладати чемпіонські амбіції на потім. Міжсезоння Сіксерс стало одним із найгучніших у всій НБА: до Джоела Ембіда й Тайріза Максі приєдналися Джейлен Браун та Леброн Джеймс. Чотири зірки, величезні очікування й одна мета – перетворити потенціал на чемпіонство.

Кубок Ларрі О'Браєна гравці Сіксерс востаннє здобували ще в далекому 1983 році, а у вирішальній серії плейоф востаннє грали 2001-го – тоді команду вів молодий Аллен Айверсон. Після цього стелею Філадельфії був лише другий раунд плейоф.

Поява Брауна особливо цікава з огляду на його попередню команду. Форвард залишив Бостон, за який виступав протягом десяти сезонів, дійшовши з ним до фіналу 2022 року та здобувши чемпіонство у 2024-му. До речі, за підсумками фінальної серії він отримав нагороду MVP.

Тепер Джейлен може стати саме тим універсальним гравцем, якого бракувало Філадельфії у вирішальні моменти. Максі забезпечуватиме швидкість і створення моментів із периметра, Ембід залишатиметься головною опцією під кільцем, а Леброн додасть досвіду, бачення майданчика та вміння керувати грою.

Не менш цікаво буде поспостерігати й за Ві Джеєм Еджкомбом. Усе-таки це третій номер драфту-2025. Свій статус одного з найперспективніших молодих гравців він підтвердив уже в дебютному сезоні: 16,0 очка, 5,6 підбирання та 4,2 передачі в середньому за матч. Щоправда, тепер конкуренція за право взяти гру на себе стала ще серйознішою.

Головні виклики

І саме це може стати фактором, який доведеться обов'язково враховувати, – розподіл м'яча. Тут можна згадати історію з біг-тріо в Маямі. Багато хто пророкував, що після приходу Леброна та Кріса Боша Гіт узагалі не матимуть проблем.

Утім, старт сезону виявився не таким безхмарним – лише дев'ять перемог у перших 17 матчах. Зрештою, "залізна рука" Пета Райлі змусила зіркових виконавців уважніше дослухатися до тоді ще молодого Еріка Споельстри, що й допомогло команді завершити регулярний чемпіонат із результатом 58–24.

Тож зірковий склад не гарантує безхмарного сезону й команді з Пенсильванії. Ембіду необхідно залишатися здоровим, що вдається йому вкрай рідко, 41-річному Джеймсу – правильно розподіляти сили, а Максі, Брауну та Еджкомбу – відсувати власне его на другий план, коли гра не йде. Тепер є кому підстрахувати партнерів і перебрати на себе відповідальність.

Проте Філадельфія має підстави для оптимізму. Її стартова п'ятірка однозначно одна з найсильніших у лізі. Принаймні за іменами та досвідом – точно. Якщо Ніку Нерсу вдасться об'єднати цей талант в єдину команду, у Філадельфії справді може настати довгоочікуване чемпіонське літо.

Торонто та Маямі після найгучніших обмінів міжсезоння

Якщо під час перерви й були клуби, готові поставити на кін майбутнє заради негайного результату, то це Маямі та Торонто. Гіт виміняли Янніса Адетокумбо з Мілвокі, а Репторз повернули Кавая Леонарда – героя свого чемпіонського сезону 2019 року. Обидва клуби отримали суперзірок, але заплатили за них чималу ціну.

Читайте також : Відео Фото Блокбастер із греком у головній ролі: як змінює розстановку сил перехід Адетокумбо до Маямі

Для Маямі перехід Янніса – це шанс знову опинитися серед головних претендентів на титул. Разом із Бемом Адебайо грецький форвард утворює надзвичайно потужний дует, здатний домінувати в захисті, боротися за підбирання та створювати проблеми суперникам у трисекундній зоні. Клей Томпсон і Тім Хардуей, які прийшли як вільні агенти, додадуть досвіду й кидка з периметра.

Ціна угоди, однак, вражає. Мілвокі за свою легенду отримав Тайлера Гірро, Хайме Гакеса-молодшого, Кел'ела Вейра, Каспараса Якучоніса та кілька майбутніх драфт-піків.

Маямі фактично пожертвувало частиною молодого ядра заради можливості боротися тут і зараз. Тепер усе залежить від здоров'я Янніса та того, чи знайде команда достатньо простору для атак у позиційному баскетболі.

Головні виклики

Ерік Споельстра в останні роки привчив до того, що клуб із Флориди робить ставку на командність.

Erik Spoelstra enters his 19th consecutive season as head coach of the Miami HEAT on Wednesday. Only Gregg Popovich and Jerry Sloan have spent more consecutive seasons coaching the same NBA franchise. Spoelstra remains the longest-tenured active head coach in major U.S. sports. https://t.co/0xS3xfkRIW — Heat Diehards (@HeatDiehards) October 18, 2026

Так, у складі були один-два лідери, але головним козирем залишалася підтримка партнерів. Іноді Маямі знаходило потрібних виконавців у другому раунді драфту, іноді перетворювало зірку Джі-Ліги на гравця, який ефективно проводив 25-30 хвилин за матч, отримував "жирний" контракт від іншої організації, а там згасав.

Ця система, відома під назвою Heat Culture, уже настільки приїлася, що прихід суперзірки може й не принести глобального покращення. Чи вдасться Споельстрі вписати Янніса в налагоджений механізм, не зруйнувавши його сильних сторін? Покаже час.

Ремейк вдасться?

Голлівуд досить часто перезнімає успішні європейські та азійські фільми, перетворюючи їх на всесвітньо відомі проєкти. Наприклад, "Відступники" (2006) із Леонардо Ді Капріо та Меттом Деймоном – це ремейк гонконзької "Подвійної рокіровки" (2002), а "Гнів людський" (2021) із Джейсоном Стейтемом – адаптація французького "Інкасатора" (2004).

У Канаді, схоже, подумали: "Якщо одного разу сценарій спрацював, то, може, спробувати ще раз?". Але за основу сюжету вирішили взяти власний успішний досвід. У 2018 році Торонто дорогою ціною виміняло в Сан-Антоніо Кавая Леонарда. Це дало неймовірний поштовх – перше й досі єдине чемпіонство в історії франшизи. Щоправда, відразу після здобуття титулу форвард залишив "динозаврів" як вільний агент.

Влітку Репторз віддали Кліпперс Брендона Інгрема, Грейді Діка та майбутні драфт-активи, щоб повернути головну зірку свого найуспішнішого сезону.

Після п'ятого місця на Сході минулого сезону Леонард може стати останнім елементом пазла. Скотті Барнс і Ер-Джей Барретт уже мають необхідний досвід, а Кавай додає захисту, холоднокровності та вміння вирішувати долю матчів у кінцівках.

Головні виклики

Ризики тут очевидні – травми, обмежена глибина складу та брак активів для подальших угод із метою посилення команди. Проте Торонто більше не хоче просто бути учасником плейоф. Репторз прагнуть повернутися до еліти, а для цього вирішили піти ва-банк.

Повернення Індіани

Ще в червні 2024 року Індіана була за крок від чемпіонства. Доля титулу вирішувалася у сьомому матчі фінальної серії, де сталася жахлива травма Тайріза Галібертона на початку тієї гри.

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. https://t.co/AZ1uk65dFg — ESPN (@espn) June 23, 2025

Минулого сезону команда опустилася до 19 перемог через відсутність головної зірки. Розігруючий вибув на тривалий термін після розриву ахіллового сухожилля. Тепер Галібертон готується повернутися, а разом із ним – і надії вболівальників.

Плеймейкер залишається ключем до всього. Його бачення майданчика, швидкість ухвалення рішень і здатність запускати командні атаки робили Індіану одним із найнеприємніших суперників у лізі.

Повернення лідера має допомогти Паскалю Сіакамові, Аарону Несміту й Ендрю Нембарду знову розкритися в системі, побудованій на русі м'яча та швидких переходах.

Клуб також попрацював над глибиною складу, запросивши Келлі Убре та Ларрі Ненса – гравців, які протягом кар'єри мали помітні ролі в досить міцних колективах. Ще в лютому Пейсерз посилилися Івіцою Зубацем – одним із найкращих центрових ліги. На чолі все той таки Рік Карлайл. Його резюме: найкращий тренер НБА сезону-2001/02 та чемпіон на чолі Далласа в 2011-му.

Rick Carlisle received the @NBA Coach of the Year Award in 2001-2002 after leading the @DetroitPistons to a 50-32 record & a first-place finish in the Central Division. Carlisle received the award from his mentor, Chuck Daly, prior to Game 2 of the 2002 Eastern Conference Semis https://t.co/yinwbpfXTJ — NBA History (@NBAHistory) December 3, 2017

За іменами є все, щоб мати статус контенденра.

Головні виклики

Звичайно, після настільки серйозної травми не варто вимагати від Галібертона миттєвого повернення на колишній рівень. Індіані потрібно буде відновити зіграність і зрозуміти, наскільки швидко лідер зможе витримувати навантаження повноцінного сезону.

Проте потенціал для ривка величезний. Якщо здоров'я не підведе, Пейсерз цілком можуть пройти шлях від одного з аутсайдерів до учасника заключних стадій постсезону.

Бостон списувати зарано

У Бостоні закінчилася ціла епоха. Джейлен Браун, який десять сезонів провів у Селтікс, тепер грає у Філадельфії. Натомість до команди приєдналися Пол Джордж, Мітчелл Робінсон і Майкл Конлі. Останній уже далекий від свого прайму, але його вміння тримати роздягальню ой як знадобиться.

На перший погляд, відхід Брауна змушує замислитися, чи не відступить Бостон на кілька кроків назад? Але списувати одну з найстабільніших франшиз НБА було б передчасно.

Читайте також : Захисник Бостон Селтікс погодив новий контракт з клубом на 44 млн доларів

Найважливіша новина для Селтікс – повернення Джейсона Тейтума після травми ахіллового сухожилля. Форвард пропустив значну частину попереднього сезону, і тепер саме від його фізичної готовності залежатиме стеля команди. Якщо Тейтум зможе наблизитися до своєї найкращої форми, Бостон збереже головний козир – суперзірку, здатну вирішувати матчі найвищого рівня.

Пол Джордж має допомогти компенсувати втрату Брауна. Він володіє необхідним досвідом, якісним кидком і вмінням діяти в захисті. Мітчелл Робінсон, своєю чергою, повинен зміцнити передню лінію, додати підбирань і захисту кільця. Деррік Вайт і Пейтон Прітчард залишаються важливими елементами додаткової енергії на паркеті.

Головні виклики

Звісно, це вже не той Бостон, який роками грав із добре знайомим ядром, яке збирав на драфті та "вирощував".

Команді доведеться перебудовувати атакувальну модель і шукати нового другого лідера поруч із Тейтумом.

Ще одним ризиком є залежність від триочкових спроб. "Кельти" нерідко завершували поєдинки зі 50+ кидків з-за дуги. Якщо "летить" – питань нема. В інших випадках були проблеми.

Є надія, що Джо Маззулла та його стафф розширили плей-бук.

Перспективи Детройта

Пістонс поступово перестає бути командою, яку можна без вагань записувати до аутсайдерів.

В останні два сезони Детройт зробив серйозний крок уперед, а тепер спробує довести, що це не випадковий сплеск, а початок нового етапу в історії франшизи. Втім, міжсезоння запам'яталося не лише кадровими змінами, а й гучною історією навколо Джейлена Дюрена.

Молодий центровий став одним із головних відкриттів попередньої кампанії, вперше зіграв на Матчі всіх зірок і набирав у середньому 20 очок та 10,5 підбирання.

Проте після провального плейоф переговори про новий контракт затягнулися настільки, що Детройт розпочав тренувальний табір без своєї зірки. Зрештою, сторони домовилися про п'ятирічну угоду на 200 мільйонів доларів.

Для Пістонс це принципово важливе рішення – втрачати такого бігмена після прориву команди було б надто ризиковано.

Головні виклики

Водночас Детройту необхідно й надалі розвивати оточення Кейда Каннінгема. Саме розігруючий залишається головним двигуном команди, але для боротьби з найсильнішими суперниками потрібні стабільність на периметрі, глибина складу та внесок запасних.

"Поршні" й так дивували останні два сезони. Тепер треба показати свій максимум. І в цьому є сумніви, що вони можуть стати ще кращими.

Реінкарнація року

Вашингтон, здається, вирішив, що досить бути статистом у власній історії. Після трьох поспіль сезонів із менш ніж 19 перемогами Візардс нарешті зібрали склад, який дозволяє говорити не лише про черговий ребілд, а й про реальну перспективу повернення до конкурентного баскетболу. Щоправда, до боротьби за титул ще далеко.

Трей Янг та Ентоні Девіс, яких клуб отримав унаслідок обмінів минулого сезону, тепер мають повноцінно включитися в роботу. Перший відповідатиме за організацію атак і створення моментів, другий – за захист, підбирання та домінування під кільцем.

До них приєднався й Деандре Ейтон, а на драфті Вашингтон отримав перший номер і вибрав Ей Джея Дібанцу – одного з найперспективніших молодих талантів свого покоління.

Anthony Davis, Deandre Ayton, and Trae Young all putting in work for the Wizards 👀 (via @WashWizards) https://t.co/axOtpVfxoB — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 7, 2026

Окремий інтерес викликає поєднання досвідчених зірок із молоддю. Алекс Сарр, Білал Кулібалі, Кайшон Джордж та інші перспективні виконавці отримають можливість розвиватися поруч із гравцями, які знають, як працювати на найвищому рівні.

Головні виклики

Уникнати хаосу, навчитися берегти м'яч і нарешті побудувати надійний захист.

Цього в столиці США давно не бачили. За іменами тепер все значно краще. Залишається все це перенести на паркет.

Вашингтон навряд чи відразу стане претендентом на чемпіонство, але після кількох років блукання внизу таблиці навіть вихід до плей-ін може стати символом відродження. А якщо зірки будуть здоровими, а молодь швидко прогресуватиме, Візардс цілком здатні здивувати Схід.

Другий ешелон

За спинами головних фаворитів Сходу розташувалася група команд, які мають достатньо таланту, щоб зіпсувати комусь плани, але поки не позбулися власних запитань. Клівленд, Орландо, Атланта та Шарлотт – чотири різні історії, об'єднані бажанням зробити наступний крок.

Кавальєрс уже довели, що можуть боротися з найкращими. Недаремно ж вийшли у фінал конференції.

Донован Мітчелл і Джеймс Гарден матимуть повноцінний сезон для налагодження взаємодії, а Еван Моблі та Джарретт Аллен забезпечуватимуть команді потужність під кільцем. Прихід Пейтона Вотсона має додати захисту на периметрі. Клівленд зберіг головне ядро, але зараз потрібно довести, що команда здатна витримати конкуренцію й у вирішальних матчах.

Читайте також : Відео Баскетболіст Орландо заблокував власний данк обличчям: судді не зарахували курйозне влучання

Орландо також має амбіції, але його головний суперник – власні проблеми зі здоров'ям. Паоло Банкеро, Франц Вагнер і Дезмонд Бейн утворюють цікаве атакувальне тріо, а повернення Ніколи Вучевича додає досвіду передній лінії. Новий головний тренер Шон Свіні спробує зробити Меджик стабільнішими в нападі, не втративши їхніх захисних переваг.

Атланта після обміну Трея Янга поступово змінює власну ідентичність. Тепер обличчя команди – Джейлен Джонсон, а навколо нього зібрали виконавців, здатних додати інтенсивності та захисної агресії.

Прихід Лугенца Дорта й Аарона Віггінса, які мають чемпіонський досвід з Оклахомою, повинен допомогти "яструбам" стати ще неприємнішими суперниками.

Читайте також : Початок нової династії: як Оклахома стала чемпіоном НБА

Шарлотт тим часом вирішив змінити курс. Горнетс обміняли Ламело Болла та Майлза Бріджеса й будуватимуть нову команду навколо Брендона Міллера та Кона Кнюппеля. Останній уже в дебютному сезоні продемонстрував елітний рівень ефективності влучань триочкових, а прихід Наз Ріда має додати варіативності в передній лінії.

Водночас клубу доведеться компенсувати втрату плеймейкінгу Болла та атакувальної продуктивності Бріджеса.

Кожна з цих команд буде боротися за плейоф, але й вихід у плейін вважати провалом не варто.

Аутсайдери

Серед трійки Чикаго, Мілвокі, Бруклін найкраще виглядають саме "бики". Та і їхнього ростеру явно не вистачить для повноцінної боротьби за топ-10.

Бакс після обміну Адетокумбо цей рік (напевно, навіть кілька) проведуть у процесі перебудови, приймаючи на себе "складні" контракти й колекціонуючи драфт-піки.

Нетс цим займається останні роки. Перспектив для відродження щонайменше в цей рік не видно.

Де дивитися матчі НБА в Україні

В Україні офіційним транслятором матчів ліги є Maincast Sport.

Матчі сезону-2026/2027 можна буде дивитися як на телеканалі Maincast Sport, так і на платформі Maincast.TV.