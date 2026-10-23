Це все, про що я мріяв: Леброн оцінив камбек Філадельфії в матчі з Клівлендом

Зірка Філадельфії Леброн Джеймс висловився про яскравий камбек команди у грі регулярного чемпіонату НБА проти Клівленда.

Емоції баскетболіста передає Clutch Points.

За словами досвідченого форварда, свист на адресу команди від вболівальників був справедливим і коли настрої фанатів змінились – це було найбільшою нагородою для гравців.

"Це все, про що я мріяв. Нас освистали – це було вражаюче! Ми на це заслуговували. А потім нам аплодували і це теж було неймовірно. Ми мало все не втратили, розумієте? Це був дуже насичений вечір", – розповів Леброн.

"It was everything that I dreamed of and more. Got the boos, that was amazing. We deserved it, then we got the cheers." LeBron James shares what it means for the Sixers to pull off a stunning 29-point comeback in his home debut 🗣️ (via @NBA) https://t.co/YJnt61wnm9 — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 23, 2026

Зазначимо, що Філадельфія виграла обидва свої стартові матчі, завдяки чому перебуває на першому місці турнірної таблиці Східної конфереції.

У наступній грі "Севенті Сіксерс" зіграють проти Мілуокі Бакс – гру заплановано на 25 жовтня о 02:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Леброн Джеймс став найстаршим гравцем Філадельфії в історії.