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Це все, про що я мріяв: Леброн оцінив камбек Філадельфії в матчі з Клівлендом

Володимир Максименко — 23 жовтня 2026, 10:58
Це все, про що я мріяв: Леброн оцінив камбек Філадельфії в матчі з Клівлендом
Леброн Джеймс
Getty Images

Зірка Філадельфії Леброн Джеймс висловився про яскравий камбек команди у грі регулярного чемпіонату НБА проти Клівленда.

Емоції баскетболіста передає Clutch Points.

За словами досвідченого форварда, свист на адресу команди від вболівальників був справедливим і коли настрої фанатів змінились – це було найбільшою нагородою для гравців.

"Це все, про що я мріяв. Нас освистали – це було вражаюче! Ми на це заслуговували. А потім нам аплодували і це теж було неймовірно.

Ми мало все не втратили, розумієте? Це був дуже насичений вечір", – розповів Леброн.

Зазначимо, що Філадельфія виграла обидва свої стартові матчі, завдяки чому перебуває на першому місці турнірної таблиці Східної конфереції.

У наступній грі "Севенті Сіксерс" зіграють проти Мілуокі Бакс – гру заплановано на 25 жовтня о 02:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Леброн Джеймс став найстаршим гравцем Філадельфії в історії.

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