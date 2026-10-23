Це все, про що я мріяв: Леброн оцінив камбек Філадельфії в матчі з Клівлендом
Зірка Філадельфії Леброн Джеймс висловився про яскравий камбек команди у грі регулярного чемпіонату НБА проти Клівленда.
Емоції баскетболіста передає Clutch Points.
За словами досвідченого форварда, свист на адресу команди від вболівальників був справедливим і коли настрої фанатів змінились – це було найбільшою нагородою для гравців.
"Це все, про що я мріяв. Нас освистали – це було вражаюче! Ми на це заслуговували. А потім нам аплодували і це теж було неймовірно.
Ми мало все не втратили, розумієте? Це був дуже насичений вечір", – розповів Леброн.
Зазначимо, що Філадельфія виграла обидва свої стартові матчі, завдяки чому перебуває на першому місці турнірної таблиці Східної конфереції.
У наступній грі "Севенті Сіксерс" зіграють проти Мілуокі Бакс – гру заплановано на 25 жовтня о 02:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Леброн Джеймс став найстаршим гравцем Філадельфії в історії.