Ці троє хлопців у той момент врятували нашу дупу: Багатскіс оцінив важку перемогу над Грецією у кваліфікації ЧС-2027

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс заявив, що індивідуальні дії Івана Ткаченка, Андрія Войналовича та Дениса Лукашова у матчі проти Греції в другому етапі європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027 врятували його команду від негативного результату в останній чверті.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Скажімо так: гра була щільною, очко в очко на початку останньої чверті. Але потім Ткаченко закинув два 3-очкові, і ми отримали незначний очковий гандикап.

А потім, коли Греція намагалася повернутися у гру, команда, зокрема і Денис Лукашов виконали чудову роботу. А згодом і Андрій Войналович закинув два 3-очкові.

Скажімо так: ці троє хлопців у той момент врятували нашу дупу. Бо, зазвичай, у таких іграх ти не перемагаєш лише завдяки захисту – треба хлопці, які впевнені у "відкритих" кидках".

Нагадаємо, що підопічні Айнарса Багатскіса у запеклій боротьбі вирвали звитягу над "еллінами" із рахунком 82:76.

Далі на нашу команду 31 серпня очікує протистояння з Чорногорією. Воно розпочнеться о 21:30 (за київським часом). "Червоні" вже оголосили розширений склад на матчі першого ігрового вікна другого етапу кваліфікації світової першості.

З повним календарем матчів збірної України на другому етапі європейської кваліфікації можна ознайомитися у цій новині.