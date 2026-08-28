Всі зіграли на дуже високому рівні: Михайлюк – про перемогу над Грецією у відборі на ЧС-2027

Захисник збірної України Святослав Михайлюк прокоментував перемогу над Грецією на 2-му етапі європейського відбору на ЧС-2027, зазначивши, що команда провела якісну гру, однак не обійшлося і без помилок.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Звісно, збірна Греції завжди грає у баскетбол на дуже високому рівні. Їм потрібна була ця перемога, як і нам, бо вони нижчі за нас у таблиці. Провели дуже якісну гру, з помилками, звісно, але всі зіграли на дуже високому рівні, свідомо.

Всі розуміли, що нам треба перемогти. Навіть коли ми не забивали свої кидки – всі грали на усі свої сили", – сказав Михайлюк.

31 серпня наша збірна гратиме проти Чорногорії на виїзді.

З повним календарем матчів збірної України на другому етапі європейської кваліфікації можна ознайомитися у цій новині.