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Лейкерс із травмою Леброна програли Бостону, Голден Стейт здолали Детройт в НБА

Володимир Максименко — 9 березня 2025, 07:23
Лейкерс із травмою Леброна програли Бостону, Голден Стейт здолали Детройт в НБА
Getty Images

У ніч з 8 на 9 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Лос-Анджелес Лейкерс вперше за 8 матчів зазнали поразки, поступившись Бостону. Олексій Лень участі у матчі не брав, а головна зірка команди Леброн Джеймс отримав травму.

Х'юстон здобув впевнену перемогу над Нью-Орлеаном, а Голден Стейт ледь дотиснули Детройт.

НБА-2024/24 – регулярний чемпіонат
9 березня

Шарлотт – Бруклін 105:102 (26:28, 17:30, 33:24, 29:20)

Х'юстон – Нью-Орлеан 146:117 (39:28, 35:30, 35:25, 37:34)

Атланта – Індіана 120:118 (39:19, 30:33, 26:36, 25:30)

Торонто – Вашингтон 117:118 (39:33, 26:36, 24:26, 28:23)

Маямі – Чикаго 109:114 (36:24, 19:24, 34:30, 20:36)

Мілуокі – Орландо 109:111 (20:34, 27:36, 29:30, 33:21)

Бостон – Лейкерс 111:101 (33:33, 25:21, 29:13, 24:34)

Голден Стейт – Детройт 115:110 (22:20, 29:34, 33:33, 31:23)

Зазначимо, що ввечері відбудуться заключні матчі ігрового дня – Оклахома зіграє проти Денвера, а Фінікс зустрінеться із Далласом.

Нагадаємо, у минулому матчі Никола Йокич оформив найрезультативніший тріпл-дабл в історії НБА.

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